Poskusite norveško umetnost dobrega počutja

Ne pomeni le, da smo zdravi, gre za širše ravnovesje telesa, uma in duha, za občutek smisla, notranjega miru, povezanosti z drugimi in sposobnosti, da v vsakdanjem življenju delujemo bolj lahkotno. K velvære se lahko približamo s počasnejšim življenjem. Namesto da hitimo od naloge do naloge, se učimo ustaviti. Ko jemo, ne pojemo le obroka, ampak opazimo sestavine, okus, pripravo, ljudi ob sebi in občutek, ki ga hrana prebudi v nas. Takrat navaden trenutek postane bolj poln. Ni več samo opravilo, ampak obred prisotnosti.

Pomemben del norveškega dobrega počutja je narava. Norvežani so z njo povezani od otroštva. Otroci veliko časa preživijo zunaj, ne glede na vreme, saj velja rek: ni slabega vremena, so le slaba oblačila. S tem odstranimo izgovore in se odpremo blagodejnim učinkom zraka, gozda, dežja, snega ali sonca. Prav stik z naravo nas pogosto vrne k sebi. Ko stopimo iz zaprtega prostora, se telo sprosti, dih poglobi, misli se začnejo urejati. Ni nujno, da se odpravimo na dolg pohod. Že kratek sprehod med drevesi, posedanje ob vodi ali nekaj minut na svežem zraku nam lahko spremeni počutje. S tem je povezan tudi pojem friluftsliv, življenje na prostem. To ni nujno velika avantura. Lahko je sprehod, tek med malico, vožnja s kolesom, smučanje, nabiranje gozdnih plodov ali kosilo ob ognju. Bistvo je, da narava ni nekaj, kar obiščemo ob posebnih priložnostih, ampak postane del vsakdana.

Stik z naravo nas pogosto vrne k sebi. FOTO: Fanpro/Getty Images

Velvære ni samo skrb zase. Norvežani poznajo tudi dugnad, skupno delo za dobro skupnosti. Ko pomagamo sosedom, sodelujemo pri čiščenju okolice, zbiramo pomoč ali prispevamo čas za skupni cilj, ne koristimo le drugim. Okrepimo tudi občutek pripadnosti, samozavesti in smisla.

Spomnimo se, da nismo sami

Včasih mislimo, da moramo najprej poskrbeti zase, potem za druge. A pogosto se zgodi obratno: ko nekomu pomagamo, se tudi v nas nekaj premakne. Postanemo del nečesa večjega. Spomnimo se, da nismo sami in da naše dejanje lahko izboljša dan nekomu. Vse skupaj prežema še beseda koselig – prijetnost, domačnost, toplina. To je občutek, ko delimo obrok ali se z bližnjimi smejimo ob navadnem večeru. Koselig nas uči, da sreča ni v velikih stvareh, ampak v tem, kako jih doživimo. Še posebno ko so dnevi krajši in hladnejši, koselig postane način, kako v temo prinesemo svetlobo.

Če želimo več ravnovesja, nam ni treba spremeniti vsega. Začnimo počasi. Pojdimo ven, pomagajmo komu, ustvarimo prijeten kotiček, jejmo bolj zavestno in si dovolimo manj hitenja. Norveški velvære nas opominja, da dobro počutje ni cilj daleč pred nami. Je način, kako živimo danes.