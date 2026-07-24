  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNI NASVET

Poskusite norveško umetnost dobrega počutja

Namesto da hitimo od naloge do naloge, se učimo ustaviti. Sreča ni v velikih stvareh, ampak v tem, kako jih doživimo.
Skandinavci so veliko bolj medsebojno povezani. FOTO: Pixdeluxe/Getty Images
Skandinavci so veliko bolj medsebojno povezani. FOTO: Pixdeluxe/Getty Images
M. B. Z.
 24. 7. 2026 | 15:15
3:25
A+A-

Ne pomeni le, da smo zdravi, gre za širše ravnovesje telesa, uma in duha, za občutek smisla, notranjega miru, povezanosti z drugimi in sposobnosti, da v vsakdanjem življenju delujemo bolj lahkotno. K velvære se lahko približamo s počasnejšim življenjem. Namesto da hitimo od naloge do naloge, se učimo ustaviti. Ko jemo, ne pojemo le obroka, ampak opazimo sestavine, okus, pripravo, ljudi ob sebi in občutek, ki ga hrana prebudi v nas. Takrat navaden trenutek postane bolj poln. Ni več samo opravilo, ampak obred prisotnosti.

Pomemben del norveškega dobrega počutja je narava. Norvežani so z njo povezani od otroštva. Otroci veliko časa preživijo zunaj, ne glede na vreme, saj velja rek: ni slabega vremena, so le slaba oblačila. S tem odstranimo izgovore in se odpremo blagodejnim učinkom zraka, gozda, dežja, snega ali sonca. Prav stik z naravo nas pogosto vrne k sebi. Ko stopimo iz zaprtega prostora, se telo sprosti, dih poglobi, misli se začnejo urejati. Ni nujno, da se odpravimo na dolg pohod. Že kratek sprehod med drevesi, posedanje ob vodi ali nekaj minut na svežem zraku nam lahko spremeni počutje. S tem je povezan tudi pojem friluftsliv, življenje na prostem. To ni nujno velika avantura. Lahko je sprehod, tek med malico, vožnja s kolesom, smučanje, nabiranje gozdnih plodov ali kosilo ob ognju. Bistvo je, da narava ni nekaj, kar obiščemo ob posebnih priložnostih, ampak postane del vsakdana.

Stik z naravo nas pogosto vrne k sebi. FOTO: Fanpro/Getty Images
Stik z naravo nas pogosto vrne k sebi. FOTO: Fanpro/Getty Images

Velvære ni samo skrb zase. Norvežani poznajo tudi dugnad, skupno delo za dobro skupnosti. Ko pomagamo sosedom, sodelujemo pri čiščenju okolice, zbiramo pomoč ali prispevamo čas za skupni cilj, ne koristimo le drugim. Okrepimo tudi občutek pripadnosti, samozavesti in smisla.

Spomnimo se, da nismo sami

Včasih mislimo, da moramo najprej poskrbeti zase, potem za druge. A pogosto se zgodi obratno: ko nekomu pomagamo, se tudi v nas nekaj premakne. Postanemo del nečesa večjega. Spomnimo se, da nismo sami in da naše dejanje lahko izboljša dan nekomu. Vse skupaj prežema še beseda koselig – prijetnost, domačnost, toplina. To je občutek, ko delimo obrok ali se z bližnjimi smejimo ob navadnem večeru. Koselig nas uči, da sreča ni v velikih stvareh, ampak v tem, kako jih doživimo. Še posebno ko so dnevi krajši in hladnejši, koselig postane način, kako v temo prinesemo svetlobo.

Če želimo več ravnovesja, nam ni treba spremeniti vsega. Začnimo počasi. Pojdimo ven, pomagajmo komu, ustvarimo prijeten kotiček, jejmo bolj zavestno in si dovolimo manj hitenja. Norveški velvære nas opominja, da dobro počutje ni cilj daleč pred nami. Je način, kako živimo danes.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Velværenaravaprosti časživljenjezdravjedružinaNorveškaduhovni nasvet
ZADNJE NOVICE
14:41
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT PRI SOSEDIH

Doneli bodo dude in punk rock, Dropkick Murphys bodo nastopili na zagrebški Šalati

Skupina keltskega punka je začela 1996. v predmestju Bostona.
Mitja Felc24. 7. 2026 | 14:41
14:01
Novice  |  Svet
USPEŠNO RAZSTRELJEN

Neznani dron v zračnem prostoru Nata: v zrak poslali štiri lovce

Radarski sistem za nadzor zračnega prostora je neznani cilj zaznal ob 9.39.
24. 7. 2026 | 14:01
13:55
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Anka Lipušček Miklavič: Vedeti moramo, da je kmet tisti, ki skrbi za to, da smo vsak dan siti

Anka Lipušček Miklavič planšarstvo nosi v genih. Nekdanja direktorica Planike opozarja, da brez kmetov in živine dolina Soče izgublja svojo dušo.
Mateja Rosa24. 7. 2026 | 13:55
13:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPLETNI GOLJUFIJI

Usoden klic neznanke: občana z območja Slovenj Gradca grdo nategnila

Dve spletni goljufiji so obravnavali celjski policisti.
24. 7. 2026 | 13:48
13:45
Bulvar  |  Tuji trači
NAČRTI

Prelomnica za Harper Beckham: mesece je iskala popolno ime

Pri komaj petnajstih letih se hči Davida in Victorie Beckham že pripravlja na vstop v lepotno industrijo.
24. 7. 2026 | 13:45
13:41
Novice  |  Slovenija
ODLOČENO

Ustavno sodišče končno odločilo: Novela zakona o RTV ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je februarja 2023 izvrševanje dela novele zakona o RTVS najprej začasno zadržalo, nato pa je tri mesece pozneje zadržanje razveljavilo.
24. 7. 2026 | 13:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki