FENG ŠUJ

Postavite kovanec in privabite bogastvo, to so močna mesta po feng šuju

Po feng šuju denar ni zgolj stvar materialnega sveta, temveč energija, ki se giblje in vpliva na naše življenje.
Poleg vhodnih vrat FOTO: Patpitchaya Getty Images/istockphoto

Morajo biti čisti in v dobrem stanju. FOTO: Vm_studio Getty Images/iStockphoto

FOTO: Kisa_markiza Getty Images/istockphoto

A. G.
 23. 11. 2025 | 06:00
1:44
V feng šuju, starodavni kitajski praksi urejanja prostora, igrajo kovanci ključno vlogo pri privabljanju bogastva in prosperitete.

Kovanci predstavljajo element kovine, povezan z močjo, natančnostjo in finančnim uspehom. Tradicionalni kitajski kovanci s kvadratnim odprtjem v sredini simbolizirajo harmonijo neba in zemlje, medtem ko rdeča ali zlata vrvica dodatno okrepi njihovo energijo.

Kje postaviti kovance za največji učinek?

Strokovnjaki priporočajo, da jih postavite na ključna mesta:

  • Jugovzhodni del hiše – zona bogastva.
  • Poleg vhodnih vrat, da privabite pozitivno energijo že ob vstopu.
  • V denarnico ali blagajno, kjer ti tradicionalni kitajski kovanci neposredno delujejo na finančno energijo.
  • Na delovni mizi, za uspeh in koncentracijo pri delu.
  • V okrasni fontani, kjer gibajoča voda spodbuja pretok obilja.

Pomembno je, da so kovanci čisti in v dobrem stanju, saj umazani ali poškodovani lahko blokirajo energijo in zmanjšajo učinek.

Feng šui uči: denar ni samo materialno

Po feng šuju denar ni zgolj stvar materialnega sveta, temveč energija, ki se giblje in vpliva na naše življenje. Pravilno postavljene tradicionalni kovanci, v čistih prostorih in z jasnimi nameni, lahko povečajo priliv obilja in pozitivne spremembe v življenju, poroča informer.rs.

