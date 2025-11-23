Postavite kovanec in privabite bogastvo, to so močna mesta po feng šuju

V feng šuju, starodavni kitajski praksi urejanja prostora, igrajo kovanci ključno vlogo pri privabljanju bogastva in prosperitete.

Kovanci predstavljajo element kovine, povezan z močjo, natančnostjo in finančnim uspehom. Tradicionalni kitajski kovanci s kvadratnim odprtjem v sredini simbolizirajo harmonijo neba in zemlje, medtem ko rdeča ali zlata vrvica dodatno okrepi njihovo energijo.

Morajo biti čisti in v dobrem stanju. FOTO: Vm_studio Getty Images/iStockphoto

Kje postaviti kovance za največji učinek?

Strokovnjaki priporočajo, da jih postavite na ključna mesta:

Jugovzhodni del hiše – zona bogastva.

Poleg vhodnih vrat, da privabite pozitivno energijo že ob vstopu.

V denarnico ali blagajno, kjer ti tradicionalni kitajski kovanci neposredno delujejo na finančno energijo.

Na delovni mizi, za uspeh in koncentracijo pri delu.

V okrasni fontani, kjer gibajoča voda spodbuja pretok obilja.

Poleg vhodnih vrat FOTO: Patpitchaya Getty Images/istockphoto

Pomembno je, da so kovanci čisti in v dobrem stanju, saj umazani ali poškodovani lahko blokirajo energijo in zmanjšajo učinek.

Feng šui uči: denar ni samo materialno

Po feng šuju denar ni zgolj stvar materialnega sveta, temveč energija, ki se giblje in vpliva na naše življenje. Pravilno postavljene tradicionalni kovanci, v čistih prostorih in z jasnimi nameni, lahko povečajo priliv obilja in pozitivne spremembe v življenju, poroča informer.rs.

