Postavite kovanec in privabite bogastvo, to so močna mesta po feng šuju

V feng šuju, starodavni kitajski praksi urejanja prostora, igrajo kovanci ključno vlogo pri privabljanju bogastva in prosperitete.
Kovanci predstavljajo element kovine, povezan z močjo, natančnostjo in finančnim uspehom. Tradicionalni kitajski kovanci s kvadratnim odprtjem v sredini simbolizirajo harmonijo neba in zemlje, medtem ko rdeča ali zlata vrvica dodatno okrepi njihovo energijo.
Strokovnjaki priporočajo, da jih postavite na ključna mesta:
Pomembno je, da so kovanci čisti in v dobrem stanju, saj umazani ali poškodovani lahko blokirajo energijo in zmanjšajo učinek.
Po feng šuju denar ni zgolj stvar materialnega sveta, temveč energija, ki se giblje in vpliva na naše življenje. Pravilno postavljene tradicionalni kovanci, v čistih prostorih in z jasnimi nameni, lahko povečajo priliv obilja in pozitivne spremembe v življenju, poroča informer.rs.
