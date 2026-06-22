Postavite močnejše meje. Kdaj ste nekomu rekli ne, a ste potem popustili?

Sončni pletež se lahko blokira tudi zaradi praktičnih navezanosti. To se zgodi, ko moramo vsak dan preživljati čas z ljudmi, s katerimi ne bi želeli biti - v službi ali v različnih življenjskih okoliščinah - in se z njimi povezujemo na način, ki nam jemlje moč.

Za postavljanje boljših meja se vprašajte: Kje se trenutno počutim najbolj izčrpanega/-o?

Pomislite na meje, ki ste jih nedavno postavili le napol. Kdaj ste nekomu rekli ne, a ste potem popustili? Kdaj ste rekli da obveznosti in vam je bilo pozneje žal? Kje lahko okrepite svojo odločnost?

Ko ste v bližini ljudi, ki vas izčrpavajo, a imate do njih določeno obveznost, se vprašajte, kako lahko še vedno ostanete v svojem središču. Ko začutite, da vam v odnosu odteka preveč energije, globoko vdihnite in jo potegnite nazaj v svoj prostor, posebej v čakro solarnega pleksusa.