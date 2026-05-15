ASTROLOGIJA

Povezave iz preteklih življenj: občutek usodnosti še ni zagotovilo sreče

Včasih spoznamo človeka, ki nam je domač, blizu, skoraj nenavadno znan. Duše se pogosto srečujejo tudi zaradi preteklih obveznosti.
Občutek imamo, da človeka poznamo od prej. FOTO: Guido Mieth/Getty Images
M. B. Z.
 15. 5. 2026 | 15:15
Nekatere zveze se začnejo z občutkom, da se nam je zgodilo nekaj večjega od nas. Spoznamo človeka in spreleti nas občutek, kot da ga poznamo že od nekdaj. V astrologiji takšne odnose pogosto povezujemo s karmičnimi vezmi oz. z možnostjo, da smo se s to dušo srečali že prej. Astrologi pri tem največkrat pogledajo sinastrijo, primerjavo rojstnih kart dveh oseb. Metoda se uporablja za raziskovanje, kako se energiji dveh ljudi med seboj povežeta. Posebno pomembni pri tem so lunina vozla, Saturn, Vertex, osi rojstne karte, Venera, 12. hiša ter asteroid Juno in Kiron.

Južni vozel naj bi govoril o preteklosti, severni o smeri našega razvoja in nalogah, ki nas čakajo v tem življenju. Če se osebni planeti ene osebe – Sonce, Luna, Merkur, Venera ali Mars – močno dotaknejo južnega vozla druge osebe, to pogosto razumemo kot znak močne pretekle povezave. Tak odnos se lahko začne z izjemno privlačnostjo. Človek nam je domač, blizu, skoraj nenavadno znan, kot da je že bil del našega življenja. To je občutek, ki nas potegne v odnos z globokim čustvenim nabojem, saj včasih prepoznamo energijo druge osebe, kot da si že dolgo delimo isto zgodbo.

Karmične povezave niso nujno lahke. FOTO: Morsa Images/Getty Images
Podobno velja za Vertex, točko v rojstni karti, ki jo v sinastriji pogosto povezujemo z usodnimi srečanji, in se pogosto aktivira v trenutkih, ko se srečamo s pomembnimi osebami, s katerimi imamo globoke povezave. Če se partnerjev planet ali pomembna os dotakne našega Vertexa, lahko odnos doživimo, kot da se je moral zgoditi. Pri romantičnih partnerjih pogosto omenjamo tudi povezavo Vertexa z ascendentom, saj ta odnos pogosto prinaša občutek, da je srečanje predhodno dogovorjeno.

A občutek usodnosti še ni zagotovilo sreče

Posebno mesto ima Juno, asteroid, povezan z zakonom, partnerstvom. Če se Juno ene osebe poveže z osebnimi planeti druge, z ascendentom, descendentom ali južnim vozlom, lahko vidimo možnost stare partnerske zgodbe, ki se ponovno prebudi. Toda ena sama povezava še ne pomeni nič dokončnega. V karti moramo videti več kazalnikov, da sta se osebi nekoč že poznali in njuni poti nista po naključju prepleteni. Hkrati takšne povezave niso nujno lahke. Lahko nas podprejo, pomirijo in zdravijo, saj v njih pogosto prepoznamo močan občutek pripadnosti. Hkrati lahko karmični odnosi prinesejo tudi dolgove, blokade in težke lekcije, ki nas na prvi pogled spravljajo v stisko. V teh odnosih moramo delati na sebi, se soočiti z lastnimi napakami in jih sprejeti kot priložnost za osebno rast.

A občutek usodnosti še ni zagotovilo sreče. Duše se pogosto srečujejo zaradi preteklih obveznosti, da razrešimo dolgove karme, vendar to ne pomeni, da bomo vedno srečni v tem procesu.

duhovna modrostsrečapartnerstvočustvaljubezenživljenjedružinaprijateljstvoosebnostna rastpartnerski odnosi
