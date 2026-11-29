Včasih imamo občutek, da smo svojo energijo razdali drugim. Izčrpavajoči odnosi, strahovi, razočaranja in nenehno prilagajanje tujim pričakovanjem nas lahko oddaljijo od sebe. Preprosta duhovna vaja nas vabi, da se znova povežemo s svojo notranjo močjo.

Poiščimo miren kotiček, zaprimo oči in nekajkrat globoko vdihnimo. Nato počasi in zavestno trikrat ponovimo naslednje besede: »Svojo energijo kličem nazaj iz vseh krajev, kjer sem jo pustil. Svojo moč jemljem nazaj iz odnosov, ki so me izčrpavali. Vračam si pogum iz trenutkov, ko sta me vodila strah in potreba po odobravanju drugih. Vračam se k svoji resnici, ki sem jo zapustil, ko sem se odrekel sebi. Opuščam podobo sebe, ki se je počutila majhno in negotovo. Odpuščam, kar lahko, vse drugo osvobajam. Moja energija se združuje v eno moč. Moja pot postaja jasna. Svojo moč v celoti sprejemam. In tako je.«

Ob tem si predstavljajmo, kako se naša pozornost vrača iz preteklosti v sedanjost. Namen teh besed ni čudežna sprememba, temveč simbolično opuščanje bremen, postavljanje meja in krepitev zaupanja vase. Spomnimo se, da imamo pravico svojo energijo nameniti tudi sebi.