Povodni mož, vile in rusalke: kaj nam starodavne reke še vedno šepetajo

Ob rekah so si ljudje od nekdaj predstavljali prisotnost nevidnih sil. Voda ni bila nikoli samo voda. Bila je življenje, nevarnost, očiščenje in skrivnost. Prav zato v številnih izročilih najdemo bitja, ki naj bi prebivala v rekah, jezerih, tolmunih in močvirjih. V slovanski tradiciji poznamo vodnega oziroma povodnega moža, skrivnostnega gospodarja globin, vrtincev in nevarnih rečnih predelov. Ob njem se pojavljajo tudi vile, povezane z izviri, meglicami in bregovi. V grško-rimskem svetu so reke varovale nimfe, v keltskih pripovedih rečne boginje, v Indiji so nekatere reke svete.

Posebno mesto imajo rusalke. Slovansko izročilo jih opisuje kot lepa, zapeljiva vodna bitja z dolgimi lasmi, ki prihajajo iz vode in vabijo ljudi k sebi. A njihova lepota ima temno senco. Po ljudskih verovanjih naj bi bile povezane z dušami deklet, ki so umrla tragično. So ta bitja dobra ali zla? Legende pravijo, da oboje. Vodna bitja lahko prinašajo zaščito, plodnost, navdih in mir. A voda ima tudi drugo plat. Lahko odnese, pogoltne, kaznuje nepazljivost. Zato so ta bitja pogosto prikazana kot čudovita, a nepredvidljiva. Kako se povežemo z njimi? V starih časih so to počeli z darovi, obredi in spoštovanjem. Danes lahko to razumemo bolj simbolno: ob reki obstanemo, poslušamo njen tok, v mislih izrečemo prošnjo za mir, jasnost ali pogum.