  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPLET

Pozor! Pretirano brskanje po družbenih omrežjih nam lahko močno zniža energijsko vibracijo

Splet je lahko pravo orodje, če ga uporabljamo pametno.
Ne dovolimo, da nam požrejo prosti čas. FOTO: Guido Mieth/Getty Images
Ne dovolimo, da nam požrejo prosti čas. FOTO: Guido Mieth/Getty Images
M. B. Z.
 23. 6. 2026 | 08:28
1:27
A+A-

Znižujejo nam motivacijo, da se počutimo izčrpane, nemotivirane in neučinkovite, opozarjajo guruji. Zato si postavimo meje pri uporabi družbenih omrežij, saj nam lahko močno znižajo energijsko vibracijo. Neskončno brskanje po družbenih omrežjih in primerjanje svojega življenja z bleščečimi izseki življenj drugih ljudi je problem, ki ga imamo vsi.

Seveda so družbena omrežja lahko tudi odlično orodje, če jih uporabljamo profesionalno in v pravo smer. Toda pretirana osebna uporaba nas potegne v zanko negativnosti, zavisti in brezmiselne raztresenosti. Če že zjutraj pol ure brskamo po telefonu, se nam lahko zgodi, da nam preostanek dneva ni do ničesar, saj smo možgane preplavili z močnimi dopaminskimi dražljaji ter raztresenimi mislimi in čustvi.

Zato se naučimo postavljati meje pri uporabi družbenih omrežij. Pazimo, da jih uporabljamo z namenom, namesto da bi jim dovolil, da nam požrejo prosti čas.

Pazimo, da jih uporabljamo z namenom.

Rezultat bo več mentalne jasnosti, več idej, motivacije in navdiha za delo na stvareh, ki so pomembne, manj tesnobe, občutkov manjvrednosti in globlja povezanost s seboj.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

družbena omrežjadigitalizacijaenergijska vibracijasplet
ZADNJE NOVICE
09:30
Novice  |  Svet
POMOČ

Pomagajo pticam, ki jih prizadene vročinski val, mlade so še posebno ranljive

Ne le ljudje, tudi živali hudo trpijo, ko je prevroče. V središču Belgije jih oskrbijo in nato vrnejo v divjino.
23. 6. 2026 | 09:30
09:29
Novice  |  Slovenija
ZDRUŽENI-RAZDRUŽENI IN SPET ZDRUŽENI

Saj ni res, pa je! Muzej slovenske osamosvojitve spet oživljajo – politični pingpong brez konca in kraja

Vlada bo ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Gre za muzej, ki ga je prejšnja vlada ukinila kot samostojni zavod in ga združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, zdaj pa naj bi ga znova postavili na svoje temelje.
23. 6. 2026 | 09:29
09:28
Bulvar  |  Glasba in film
PRIMORSKI VEČER

To soboto v Izoli večer s Primorskimi fanti in številnimi gosti, za rojstni dan poklon Ivici Vergan (FOTO)

Primorski večer v znamenju jubilejev. Ivica Vergan jutri praznuje rojstni dan, zato se bodo posvetili predvsem njej.
Mojca Marot23. 6. 2026 | 09:28
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREVERJALI PLOVILA

Ljubljanica vse bolj živahna: vse več plovil, policisti čez vikend poostrili nadzor

Na reki je iz leta v leto več prometa, zato so pod drobnogled vzeli plovila, njihove upravljavce in varnostne ukrepe.
23. 6. 2026 | 09:05
09:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
OŠKODOVANJE UPNIKOV

Direktorica Urška mora v zapor, dobila je 22 mesecev ječe

Urška Beckett (prej Jurkovič) naj bi oškodovala upnike. Javnosti postala znana zaradi afere podkupovanje zdravnikov.
Aleksander Brudar23. 6. 2026 | 09:01
09:00
Bulvar  |  Suzy
BILO JE NEKOČ

Bilo je nekoč: John Paul Cusack (Suzy)

V več kot štiridesetletni karieri si je pridobil ugled igralca, ki se uspešno giblje med neodvisnimi in komercialnimi projekti.
23. 6. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
15. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Se je tudi pri vas razlila voda?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Z evropskimi sredstvi do manj obremenjenosti

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Kako lahko skladi ETF spremenijo varčevanje Slovencev

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki