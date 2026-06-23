Pozor! Pretirano brskanje po družbenih omrežjih nam lahko močno zniža energijsko vibracijo

Znižujejo nam motivacijo, da se počutimo izčrpane, nemotivirane in neučinkovite, opozarjajo guruji. Zato si postavimo meje pri uporabi družbenih omrežij, saj nam lahko močno znižajo energijsko vibracijo. Neskončno brskanje po družbenih omrežjih in primerjanje svojega življenja z bleščečimi izseki življenj drugih ljudi je problem, ki ga imamo vsi.

Seveda so družbena omrežja lahko tudi odlično orodje, če jih uporabljamo profesionalno in v pravo smer. Toda pretirana osebna uporaba nas potegne v zanko negativnosti, zavisti in brezmiselne raztresenosti. Če že zjutraj pol ure brskamo po telefonu, se nam lahko zgodi, da nam preostanek dneva ni do ničesar, saj smo možgane preplavili z močnimi dopaminskimi dražljaji ter raztresenimi mislimi in čustvi.

Zato se naučimo postavljati meje pri uporabi družbenih omrežij. Pazimo, da jih uporabljamo z namenom, namesto da bi jim dovolil, da nam požrejo prosti čas.

Pazimo, da jih uporabljamo z namenom.

Rezultat bo več mentalne jasnosti, več idej, motivacije in navdiha za delo na stvareh, ki so pomembne, manj tesnobe, občutkov manjvrednosti in globlja povezanost s seboj.