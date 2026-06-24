Pozor, prihaja retrogradni Merkur: tem astrološkim znakom ne bo prizanašal

Konec junija prinaša enega izmed astroloških dogodkov, o katerem se največ govori: retrogradni Merkur, ki bo svojo navidezno pot nazaj začel v znamenju raka. Obdobje, ki bo nastopilo 29. junija in bo trajalo do 23. julija, se pogosto povezuje z nesporazumi, zamiki in vračanjem k starim zgodbam, vendar bo tokrat njegov vpliv še posebej izrazit pri določenih znamenjih zodiaka. Ko se Merkur navidezno giblje nazaj skozi znamenje, ki vlada čustvom, družini in preteklosti, so se mnogi prisiljeni soočiti s temami, ki so jih dolgo potiskali v ozadje. Stari pogovori, nerešeni odnosi in pozabljene obveznosti se bodo vrnili v ospredje, kar lahko prinese tako napetosti kot tudi priložnosti za razčiščevanje. Najmočnejši vpliv bodo občutila naslednja tri astrološka znamenja.

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Oven

Ovnom se v družinskem in domačem okolju napovedujejo resni izzivi. Odpirale se bodo teme, ki so bile dolgo potisnjene na stran ali nikoli zares razrešene. V ospredje bodo prišli poglobljeni odnosi z družinskimi člani, morebitne napetosti glede skupnega bivanja, pa tudi vprašanja, povezana z nepremičninami ali selitvijo. Retrogradni Merkur bo prinesel občutek zastoja ali zmede pri načrtih, zato bo ključno, da ovni ne bodo hiteli z odločitvami in se bodo izogibali impulzivnosti. Obenem se bo lahko pokazala priložnost za reševanje starih sporov in to, če bodo pripravljeni prisluhniti drugi strani, na bolj zrel in premišljen način.

Tehtnica

Tehtnice bodo v tem obdobju čakale zahtevnejše preizkušnje na področju kariere in vsakodnevnih obveznosti. Komunikacija z nadrejenimi ali poslovnimi partnerji bo postala bolj napeta, dogovori se bodo zavlekli ali pa bodo zahtevali dodatne popravke. Pogosto se bodo vračali projekti iz preteklosti, ki jih bo treba dokončati ali preoblikovati, kar bo povzročilo občutek pritiska in preobremenjenosti. Kljub temu bo to obdobje tehtnicam prineslo pomembne uvide o tem, kje so v preteklosti storile napake in kako jih bodo lahko zdaj odpravile. Če bodo ostale potrpežljive in dosledne, bodo iz tega obdobja izšle močnejše, bolj organizirane in pripravljene na nove izzive.

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Rak

Raki bodo vpliv retrogradnega Merkurja občutili najintenzivneje, saj se bo ta odvijal prav v njihovem znamenju. Pred njimi bo obdobje močnih čustvenih pretresov, poglobljenega razmisleka in soočanja z lastnimi ranljivostmi. V njihovo življenje se bodo lahko vrnile osebe iz preteklosti ali nepredelani odnosi, ki bodo zahtevali razjasnitev in zaključke čustvenih dram. Zaradi povečane občutljivosti bodo številne situacije doživljali še bolj intenzivno kot običajno, zato bo pomembno posebno pozornost namenjati psihičnemu ravnovesju. Hkrati jim bo to obdobje ponudilo priložnost za globoko osebno preobrazbo, saj bodo skozi soočanje z bolečimi temami lahko dosegli večjo notranjo stabilnost in jasnejše razumevanje svojih čustvenih potreb, piše žena.rs.