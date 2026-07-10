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Pozor: to so najbolj toksični astrološki znaki

Nekateri s svojim vedenjem izčrpavajo, jemljejo energijo in v nas vzbujajo neprijetne občutke.
FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 10. 7. 2026 | 06:00
3:06
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Včasih se za šarmom in karizmo nekoga skrivajo manipulacija, sebičnost ali potreba po nadzoru. Psihologi opozarjajo, da je pri takšnih odnosih pomembno postaviti zdrave meje, astrologi pa menijo, da so določeni astrološki znaki k takšnemu vedenju lahko bolj nagnjeni kot drugi. Seveda to ne pomeni, da je vsak pripadnik posameznega znamenja takšen. Na osebnost vplivajo številni dejavniki, astrologija pa ponuja le simbolično razlago značajskih lastnosti.

Oven

Ovni so odločni, tekmovalni in radi prevzamejo pobudo. Prav zaradi močne želje po uspehu lahko včasih delujejo preveč neposredno ali celo agresivno. Pogosto so prepričani, da vedo, kaj je najbolje za druge, zato lahko nehote prestopajo meje ali ignorirajo čustva drugih. Če ne osvojijo veščine potrpežljivosti in sposobnost poslušanja, so zaradi energičnosti, nepremišljenosti in tekmovalnosti lahko naporni in v odnosih toksični, saj za vsako ceno rinejo z glavo v zid in uveljavljajo svojo voljo.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Dvojčka

Dvojčki slovijo po komunikativnosti, prilagodljivosti in hitrem razmišljanju, vendar prav zaradi teh lastnosti včasih izpadejo dvolični. Ker radi raziskujejo različne poglede in spreminjajo mnenje, drugi dobijo občutek, da jim ni mogoče povsem zaupati in se nanje zanašati. V želji po zanimivih pogovorih se hitro zapletejo v opravljanje ali manipulacijo, težave pa imajo tudi z doslednostjo in dolgoročno predanostjo.

Lev

Levi so rojeni voditelji, ki izžarevajo samozavest in karizmo. V manj ugodni različici pa lahko njihova samozavest preraste v pretiran ego, potrebo po občudovanju in željo, da bi bili vedno v središču pozornosti. Če nimajo občutka, da so cenjeni ali opaženi, lahko postanejo vzvišeni, užaljeni ali drugim dajejo občutek, da niso dovolj pomembni.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Škorpijoni veljajo za ene najbolj strastnih in čustveno intenzivnih astroloških znakov. Kadar se vse odvija po njihovem scenariju, so izjemno zvesti in predani, kadar pa izgubijo nadzor nad čustvi, postanejo ljubosumni, zamerljivi in posesivni. Njihova sposobnost dobro razumeti druge, se včasih spremeni v prefinjeno manipulacijo, zato so, če se ne naučijo obvladovati čustev, odnosi z njimi lahko zelo naporni.

Kozorog

Kozorogi slovijo po disciplini, ambicioznosti in vztrajnosti. Zaradi močne osredotočenosti na uspeh pa velikokrat delo in dosežke postavijo pred odnose z bližnjimi. V želji po popolnosti so neredko zelo zahtevni do sebe in drugih, včasih tudi pretirano kritični ali nadzorniški. Če ne vzpostavijo ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, delujejo čustveno hladno in nedostopno ter ustvarjajo toksične odnose, opozarja žena.rs.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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