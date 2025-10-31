  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Pozor, novembra se pazite teh datumov, nič dobrega ne prinašajo

V določenih dneh se izogibajte pomembnim odločitvam, sporom in finančnim tveganjem.
FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages

FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages

FOTO: Antonio Guillem/gettyimages

FOTO: Antonio Guillem/gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages 

FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages 

FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages
FOTO: Antonio Guillem/gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages 
M. Fl.
 31. 10. 2025 | 06:00
3:14
A+A-

Če v novembru načrtujete pomembne odločitve, potovanja ali poslovne poteze je dobro vedeti, kateri dnevi v njem prinašajo slabo energijo.

V teh obdobjih lahko pride do zastojev, sporov ali nepričakovanih težav, vendar bodo tisti, ki  bodo ostali potrpežljivi in mirni, večino neprijetnosti uspešno prešli.

To so dnevi, ki zahtevajo dodatno pozornost:

6. november: Venera vstopi v škorpijona

Venera v škorpijonu prinaša napetost in čustveno izčrpanost. Ta dan, pa tudi v treh tednih, ki mu bodo sledili, bodo možni družinski spori, finančne izgube in nizka raven energije.

Posebno pazite na zdravje, ljudje s kroničnimi težavami lahko občutijo poslabšanje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

8. november: Uran vstopi v bika

Uran v znamenju Bika prinaša spopad med razumom in materialnim svetom. Manj bo empatije in topline in več nervoze ter trme. Pojavijo se lahko napetosti glede denarja, premoženja ali skupnih vlaganj.

Ta energijska napetost bo trajala do aprila prihodnjega leta, zato delujte preudarno.

9. november: Merkur začne retrogradno pot

Retrogradni Merkur je sinonim za nesporazume in tehnične težave. Od 9. do 29. novembra se odsvetuje podpisovanje pogodb, nakup tehničnih naprav ali sprejemanje pomembnih odločitev.

9. november bo posebej  nestabilen dan, izogibajte se sporom in ne hitite nikamor.

12. november: konjunkcija Merkurja in Marsa

Ta planetarna povezava prinaša impulzivnost, strahove in močno željo po dokazovanju za vsako ceno. Mnogi se bodo na okoliščine odzivali burno in nerazumno.

Dan ne bo primeren za razprave, tekmovalnost ali tveganja. Če je mogoče, se umaknite in počakajte, da napetost mine.

FOTO: Antonio Guillem/gettyimages
FOTO: Antonio Guillem/gettyimages

20. november: Sonce v konjunkciji z Merkurjem

Neprijeten in nepredvidljiv dan, zlasti na finančnem področju. Izogibajte se posojilom, transakcijam in večjim nakupom.

Prav tako ne bo priporočljivo potovati, saj lahko pride do pozabljivosti in napak.

Namesto akcije izberite mir, urejenost in načrtovanje.

25. november: konjunkcija Merkurja in Venere

Ta dan bo prinesel duševno utrujenost, pozabljivost in padec koncentracije. Mnoge bo obhajal občutek čustvene praznine in zamikale jih bodo lahko stare, škodljive navade.

Ključ bo v samokontroli,  ne sprejemajte prenagljenih odločitev.

FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages 
FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages 

30. november: Venera vstopi v strelca

Venera se v tem znamenju ne počuti najbolje, zato bo opazen upad energije. Pazite, da ne boste prevzeli nase preveč obveznosti in ne zapravljate več, kot si lahko privoščite.

Negujte mir in podporo med bližnjimi, to vam bo pomagalo prebroditi izzive ob koncu meseca, svetuje portal Glossy.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Osma hiša je hiša smrti, najgloblje življenjske krize, pa tudi spolnosti

V tej škorpijonovi hiši najdemo skupno lastnino s partnerjem ter odnos do nje.
29. 10. 2025 | 21:18
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Znaki in anksioznost – kdo je najbolj občutljiv

Kateri horoskopski znaki so najbolj nagnjeni k tesnobi?
29. 10. 2025 | 18:10
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: najbolj neurejeni astrološki znaki

Astrologija pogosto pomaga razumeti značajske lastnosti in osebnost posameznikov.
28. 10. 2025 | 06:00

Več iz teme

Merkurnapovednevarni dnevi
ZADNJE NOVICE
07:07
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Bučna fokača brez zapletov: zmešajte, vzhajajte in uživajte

Tudi stara dobra fokača ni ušla tokratni jesenski preobrazbi in je oranžna od prve do zadnje drobtinice.
Midva Kuhava31. 10. 2025 | 07:07
06:55
Lifestyle  |  Polet
MOŠKI ŠPORT, KI JE POSTAL ŽENSKI

Začnite dan z udarcem, ne v nasprotnika, temveč v stres, lenobo in slabo voljo

Ženske imajo novo terapijo za dušo: ena ura, 600 kalorij in polno energije.
Miroslav Cvjetičanin31. 10. 2025 | 06:55
06:40
Bulvar  |  Glasba in film
TO JE PESEM ZA MIR

Jernej Zoran se je neposredno odzval na dogajanje po svetu (VIDEO)

Jernej Zoran s skladbami rad pokomentira politiko in svet, v katerem živimo.
Roman Turnšek31. 10. 2025 | 06:40
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
PRIŠLA KNJIGA

Azra Širovnik po smrti moža odločna: »Nisem človek, ki odneha« (Suzy)

Azra Širovnik je ljubega moža Janeza izgubila pred več kot tremi leti. Njena knjiga pripoveduje njuno zgodbo.
31. 10. 2025 | 06:25
06:02
Bulvar  |  Domači trači
VELIK USPEH

Frizerski čarovnik Aleš iz znanega ljubljanskega salona drugi na svetu

Mojster striženja in barvanja las Aleš Trunkelj je na svetovnem frizerskem tekmovanju International Visionary Award v Milanu osvojil drugo mesto v moški kategoriji.
Anita Krizmanić31. 10. 2025 | 06:02
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Pozor, novembra se pazite teh datumov, nič dobrega ne prinašajo

V določenih dneh se izogibajte pomembnim odločitvam, sporom in finančnim tveganjem.
31. 10. 2025 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki