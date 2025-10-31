Pozor, novembra se pazite teh datumov, nič dobrega ne prinašajo

Če v novembru načrtujete pomembne odločitve, potovanja ali poslovne poteze je dobro vedeti, kateri dnevi v njem prinašajo slabo energijo.

V teh obdobjih lahko pride do zastojev, sporov ali nepričakovanih težav, vendar bodo tisti, ki bodo ostali potrpežljivi in mirni, večino neprijetnosti uspešno prešli.

To so dnevi, ki zahtevajo dodatno pozornost:

6. november: Venera vstopi v škorpijona

Venera v škorpijonu prinaša napetost in čustveno izčrpanost. Ta dan, pa tudi v treh tednih, ki mu bodo sledili, bodo možni družinski spori, finančne izgube in nizka raven energije.

Posebno pazite na zdravje, ljudje s kroničnimi težavami lahko občutijo poslabšanje.

8. november: Uran vstopi v bika

Uran v znamenju Bika prinaša spopad med razumom in materialnim svetom. Manj bo empatije in topline in več nervoze ter trme. Pojavijo se lahko napetosti glede denarja, premoženja ali skupnih vlaganj.

Ta energijska napetost bo trajala do aprila prihodnjega leta, zato delujte preudarno.

9. november: Merkur začne retrogradno pot

Retrogradni Merkur je sinonim za nesporazume in tehnične težave. Od 9. do 29. novembra se odsvetuje podpisovanje pogodb, nakup tehničnih naprav ali sprejemanje pomembnih odločitev.

9. november bo posebej nestabilen dan, izogibajte se sporom in ne hitite nikamor.

12. november: konjunkcija Merkurja in Marsa

Ta planetarna povezava prinaša impulzivnost, strahove in močno željo po dokazovanju za vsako ceno. Mnogi se bodo na okoliščine odzivali burno in nerazumno.

Dan ne bo primeren za razprave, tekmovalnost ali tveganja. Če je mogoče, se umaknite in počakajte, da napetost mine.

20. november: Sonce v konjunkciji z Merkurjem

Neprijeten in nepredvidljiv dan, zlasti na finančnem področju. Izogibajte se posojilom, transakcijam in večjim nakupom.

Prav tako ne bo priporočljivo potovati, saj lahko pride do pozabljivosti in napak.

Namesto akcije izberite mir, urejenost in načrtovanje.

25. november: konjunkcija Merkurja in Venere

Ta dan bo prinesel duševno utrujenost, pozabljivost in padec koncentracije. Mnoge bo obhajal občutek čustvene praznine in zamikale jih bodo lahko stare, škodljive navade.

Ključ bo v samokontroli, ne sprejemajte prenagljenih odločitev.

30. november: Venera vstopi v strelca

Venera se v tem znamenju ne počuti najbolje, zato bo opazen upad energije. Pazite, da ne boste prevzeli nase preveč obveznosti in ne zapravljate več, kot si lahko privoščite.

Negujte mir in podporo med bližnjimi, to vam bo pomagalo prebroditi izzive ob koncu meseca, svetuje portal Glossy.