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Pozor! To so trije najbolj zavistni astrološki znaki

Zavist lahko postane tudi motivacija za osebni napredek.
FOTO: Fizkes/Gettyimages

FOTO: Fizkes/Gettyimages

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

 FOTO: Alones Creative/Gettyimages

 FOTO: Alones Creative/Gettyimages

FOTO: Fizkes/Gettyimages
FOTO: Antonioguillem/Gettyimages
 FOTO: Alones Creative/Gettyimages
M. Fl.
 22. 9. 2026 | 06:00
2:15
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Zavist na splošno velja za negativno čustvo, osebe, ki jo izražajo, pa pogosto delujejo zlonamerno in zagrenjeno. Vendar ni vedno tako. Na čustvo, ki se kaže kot negativen odnos do drugih, ki imajo nekaj, česar sami nimamo, lahko pogledamo tudi z bolj pozitivne strani: kot denimo na motivacijo, da postanemo boljši in dosežemo tisto, kar pogrešamo. Ta tri znamenja naj bi bila še posebej nagnjena k zavisti.

Škorpijon

Škorpijon je delaven in discipliniran znak, prav ti lastnosti pa lahko prispevata k njegovi nagnjenosti k zavisti. Ima visoke cilje, marljivo izpolnjuje svoje obveznosti in si zato vedno prizadeva biti med najboljšimi. Če ga nekdo prehiti, morda celo z veliko manj truda in vložene energije, se lahko pojavi močan občutek zavisti. Zato naj bi se škorpijoni osredotočili predvsem na lastne cilje, namesto da nenehno gledajo, kaj dosegajo drugi.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages
FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

Kozorog

Rojeni v tem znaku so močni, vztrajni in zelo razumski. Vendar pretirana razumskost včasih privede do pretirane idealizacije sveta. To povzroči dodaten pritisk, zaradi katerega se ambicioznost spremeni v zavist. Zato kozorogi ne bi smeli nase vršiti prevelikega pritiska. Prav bi bilo, da si večkrat zastavijo vprašanje, ali idealizirana predstava, ki jo imajo o drugih, res ustreza dejanskemu življenju ali pa gre zgolj za njihovo lastno dojemanje vsega okoli njih.

 FOTO: Alones Creative/Gettyimages
 FOTO: Alones Creative/Gettyimages

Oven

Oven je ognjeno znamenje, njegov značaj pa ga vodi k velikemu navdušenju in zagnanosti. Želi doseči vse in to takoj, v kar vloži ogromno energije. Če nekdo drug nenadoma postane uspešnejši, pride do frustracije in zavisti. Ovni naj bi zato ta občutek raje uporabili kot motivacijo, in ne kot razlog za zavist. Naj delujejo v smeri svojih ciljev, a hkrati naj vadijo potrpežljivost. Tako za zavist sploh ne bo več prostora, svetuje žena.rs.

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