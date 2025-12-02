Pozor, za ta znak bo december peklenski mesec

Zadnji mesec leta vedno prinaša mešanico vznemirjenja, utrujenosti in pričakovanj. December se začenja v ognjeni energiji strelca, ki spodbuja optimizem, več svobode in poguma. To obdobje odpira vrata novim idejam, potovanjem in spremembam, ki so dolgo čakale na svoj trenutek. Vendar se za vso vedrino skriva tudi pretiravanje: zlahka bomo preveč zapravljali, preveč obljubljali in ravnali nepremišljeno.

V drugi polovici meseca bo prevladala resnejša, stabilnejša energija kozoroga, ta prinaša prizemljitev, lovljenje zadnjih rokov leta, zaključevanje projektov in spopadanje s stvarmi, s katerimi smo odlašali. Sam konec leta bo v znamenju razmišljanja o mejah, prioritetah in obveznostih. Čeprav lahko večina znakov pričakuje razmeroma stabilen potek z občasnimi turbulencami, bo december 2025 za enega posebej naporen. To je devica.

FOTO: Santiaga/Gettyimages

Zakaj device decembra ne bodo srečne?

Čeprav ne gre za katastrofalen ali drastično naporen čas, astrološki vplivi kažejo, da device v prvi polovici meseca čaka kar nekaj izzivov. Energija strelca jim prinaša ovire, frustracije in veliko pritiska. To pomeni, da bodo imeli rojeni v tem znaku občutek, kot da jih ves čas nekaj priganja, da obveznosti prihajajo z vseh strani in da je skoraj nemogoče ohraniti popolnost, h kateri tako težijo. Ker je december že sam po sebi mesec priprav, rokov in družinskih obveznosti, lahko device, ki so po naravi nagnjene k perfekcionizmu, hitro padejo v začarani krog previsokih pričakovanj in samokritike.

Vse to bo vodilo v izčrpanost, živčnost in občutek, da nikakor ne dohajajo vsega, kar bi želele. To bo tudi obdobje povečane občutljivosti, zlasti v komunikaciji. Rojeni v tem znaku bodo lahko dobili občutek, da jih okolica ne razume, da morajo nenehno razlagati ali popravljati napake drugih, kar bo še dodatno kradlo njihovo energijo. Na srečo se bodo ob vstopu v sezono kozoroga zadeve začele umirjati. Device bodo skozi zemeljski element ponovno našle svoj ritem, red in občutek nadzora. Po 22. decembru bo brez pretiranega stresa znatno lažje načrtovati in zaključevati zadane naloge ter načrtovane projekte, obljublja Zena.rs.