Pred nami je obdobje mrkov

Mrki veljajo za enega najbolj dinamičnih in nepredvidljivih delov leta. Ko se dotaknejo pomembnih planetov ali občutljivih točk v rojstnem horoskopu, lahko sprožijo spremembe, ki močno preusmerijo naše življenje. Izgubimo zaposlitev in se odločimo za samostojno pot, zapustimo odnos, ki nas že dolgo ne izpolnjuje, ter pozneje spoznamo novega partnerja. Lahko se konča sodni postopek ali nas okoliščine prisilijo, da se lotimo zdravstvene težave, ki smo jo predolgo odrivali.

Vnaprej težko vemo, kateri dogodek bodo prinesli, a posledice pogosto pomembno zaznamujejo našo prihodnost. Kot bi nas življenje želelo preusmeriti tja, kamor bi morali iti že prej. Zato nas mrki lahko presenetijo, pretresejo in zelo odločno posežejo v naš vsakdan. Sprožijo premike, nad katerimi nimamo nadzora, nas potisnejo na območje, ki ga še ne poznamo.

V letu običajno doživimo štiri mrke, včasih se jih zvrsti do šest. Približno na šest mesecev se pojavijo v paru, pri čemer ležijo v nasprotnih znamenjih. Če je eden denimo v dvojčkih, je drugi v strelcu.

Posamezen cikel na isti osi znamenj traja približno od 18 do 24 mesecev. V osebnem horoskopu se tako pogosto aktivirata dve nasprotni hiši, da v daljšem obdobju temeljito predelamo področja, na katera mrki usmerijo pozornost. Ko se serija konča, se mrki v isti znamenji praviloma ne vrnejo sedem ali osem let.

Z njimi so povezani pomembni mejniki: rojstva, poroke, ločitve, diplome, napredovanja, selitve, nakupi nepremičnin ali začetek samostojne poslovne poti. Ko se nekaj dolgo ne premakne, mrk sprosti zastalo energijo in pospeši razvoj dogodkov. Kar se je pripravljalo mesece ali leta, se lahko razplete v nekaj dneh ali tednih.

V letu običajno doživimo štiri mrke, včasih se jih zvrsti do šest. FOTO: Drpixel/Getty Images

Ker delujejo hitro in odločno, nas prvi odziv pogosto pahne v šok. Morda nas nepričakovano odpustijo iz službe, v kateri že dolgo nismo bili zadovoljni, a se je nismo upali zapustiti. Sprva smo potrti, a spoznamo ljudi, ki nam odprejo vrata do primernejše zaposlitve. Po dolgem obdobju slabega počutja dobimo diagnozo in se začnemo zdraviti. Mrki so tako podobni življenjskim križiščem, na katerih ne moremo več nadaljevati po prvotno začrtani poti. Prisiljeni smo zaviti drugam, čeprav še ne vemo, kaj nas čaka za ovinkom.

Spremembe, ki jih prinesejo, so dokončne. Zato ni smiselno pričakovati, da se bo vse vrnilo v prejšnje stanje. Če se odnos konča, je bolje sprejeti, da je zgodba zaključena.

Največji izziv je, da nas prestavijo v neznano brez navodil in zemljevida, kot da dogajanje vodi sila, ki je ne moremo usmerjati. Ne vemo, kam gremo, a jasno je, da poti nazaj ni več. Občutek izgube nadzora lahko sproži strah in nemir, če se spremembam upiramo.

Sončni mrki najprej nekaj odnesejo, nato odprejo vrata boljši možnosti. Lunini imajo praviloma bolj čustven značaj in prinašajo zaključke. Ti so lahko prijetni ali boleči, odvisno od tega, koliko truda smo vložili v področje, ki ga mrk osvetli.