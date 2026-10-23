Pred nami je retrogradni Merkur, preverite, kaj to pomeni

Že Venera nas vodi v globine in preteklost, da bomo razumeli, zakaj v odnosih trpimo, tudi v odnosu s seboj, od kod težave z lastno vrednostjo in posledično materialnimi vidiki realnosti. Merkurjevo potovanje nazaj bo to delo samo še poglobilo in nam pomagalo uvideti, kje se skrivajo prepričanja, ki nas vodijo v trpljenje.

Merkur tokrat s počasnimi planeti ne tvori pomembne povezave, le s Saturnom se trikrat veže z inkonjunkcijo, kar prinaša, dokler ne izstopi iz sence, 29. 11., ponavljajoče se soočanje z lastnimi strahovi in mislimi, ki nam jemljejo pogum, da bi bolj odprto živeli same sebe. Prvič je bil ta aspekt eksakten 9. 10., znova bo 7. 11. in tretjič 20. 11. Inkonjunkcija vedno nosi stres, ker se stvari za nas sestavljajo samo z veliko truda in veliko nepričakovanih zapletov. Merkur v senci čutimo že od 4. 10. Omenjeni retrogradnosti delujeta družno, da bi se res poglobili vase in odstranili prastare strupe, avtodestruktivne navade, ki nas držijo nazaj. Proces tako globokega ozaveščanja je redko prijeten, vendar je koristen, če gremo ob krizah dovolj globoko, da razumemo njihove vzroke. To je idealen čas za to, da se pogovarjamo z nekom o svojih temeljnih travmah, kar nas lahko zdravi, spreminja.

Merkur bo začel retrogradno pot 25. 10. in bo do 13. 11. prinašal priložnosti, da pogledamo globlje vase. FOTO: D3sign/Getty Images

Merkur bo začel retrogradno pot 25. 10. in bo do ponovne direktnosti 13. 11. prinašal priložnosti, da pogledamo nazaj, globlje vase, vidimo razlog ponavljajoče se samosabotaže. Družbeno so ti časi lahko nemirni in nestrpni, a osebno z malo potrpljenja, meditacije in časa zase lahko izjemno konstruktivni. Zanimivo je, da je tudi konec njegove retrogradnosti povezan z Venero, saj se ta obrne naprej le dan pozneje. Merkur nam pomaga, da gremo zavestno še globlje v razumevanje travm, vezanih na ljubezen, lastno vrednost, spolnost. 12. 11. se tudi Južni vozel veže na Jupiter in 14. 11. na Mars, ki sta med seboj v konjunkciji 16. 11. Družbeno je to izjemno pomemben čas. Družbeni veljaki bodo na preizkušnji in videti bomo morali, kaj počnejo, kako prihajajo do moči nad ljudstvom.

Kot vedno v času retrogradnosti Merkurja bodimo pozorni pri nakupih, podpisovanju pogodb. Veliko bo nesporazumov, zato preverimo, kako nas je drugi razumel. Tudi na potovanjih zna biti več zapletov in bo potrebno potrpljenje. Kvarile se bodo tehnološke naprave. Potem bo Merkur v senci do konca novembra, ko sledijo popotresni sunki. Na dušni in čustveni ravni bomo imeli še zadnje preizkuse, ali smo razumeli učenje. Konkretno imamo lahko negativne posledice nespametnih odločitev med retrogradnostjo Merkurja, družbeno se energije še ne bodo hotele umiriti. Ohranimo potrpljenje. Tokrat nas Merkur vodi v najtemnejše dele naše psihe. Ljubeča prisotnost omogoča, da se pozdravijo. Naj nam ne bo težko v teh tednih poiskati pomoči strokovnjakov. S takim pristopom bodo tudi preizkušnje lažje.