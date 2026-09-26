Pred dvema astrološkima znamenjema je najboljši del leta

Za Ribe in Ovne prihaja obdobje, ki bi jim lahko prineslo več energije, motivacije in možnosti za uresničitev načrtov. Po obdobju dvomov in sprememb bi lahko pripadniki teh dveh znamenj začutili nov val optimizma in večjo gotovost v lastne odločitve.

Ribi

V prihajajočem obdobju lahko Ribe čutijo večjo jasnost, ko gre za načrte in odnose z drugimi. Kar se jim je do nedavnega zdelo negotovo, bo postajalo vedno bolj jasno, ker bodo Ribe v prihajajočih tednih in mesecih odvrgle plašč dvoma, pa bodo lažje sprejele odločitve, o katerih razmišljajo že nekaj časa.

Pred njimi je obdobje, v katerem bi lahko Ribe bolj zaupale lastni intuiciji in lažje prepoznavale priložnosti, ki jim ustrezajo. Na poslovnem področju so možne nove ideje in projekti, zasebni odnosi pa bi lahko prinesli več bližine in razumevanja.

Oven

Pred Ovni je obdobje, polno energije in motivacije. Po počasnejšem ali zahtevnejšem obdobju lahko ponovno začutijo željo po novih načrtih in doseganju ciljev, s katerimi že nekaj časa odlašajo. Njihova odločnost bi jim lahko pomagala, da bi se lažje soočili z izzivi in ​​naredili konkretne korake k temu, kar si želijo. Morda bodo uživali predvsem v tem, da bodo spet imeli nadzor nad svojimi načrti in smerjo, ki jo želijo ubrati.

Čas za nove začetke

Tako Ribi kot Oven bi lahko izkoristili to obdobje, da zaprejo stara poglavja in se obrnejo k novim priložnostim. Ne glede na to, ali gre za delo, odnose ali osebne cilje, je pred njimi obdobje, v katerem bodo imeli veliko razlogov za optimizem.