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Prednosti duhovnega vrta: ponuja veliko več kot lep videz

Duhovni vrt prinaša pomembne koristi za dobro počutje in neguje dušo.
Duhovni vrt krepi stik z naravnim svetom. FOTO: Curly_photo/Getty Images
Duhovni vrt krepi stik z naravnim svetom. FOTO: Curly_photo/Getty Images
M. B. Z.
 7. 7. 2026 | 11:45
2:01
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Čas, preživet v duhovnem vrtu, lahko občutno zmanjša stres, saj ponuja miren umik od vsakodnevnih pritiskov. Pomirjujoče vzdušje, nežni zvoki in naravni elementi pomagajo sprostiti telo, utišati misli in ublažiti napetost. Spokojno okolje vrta hkrati spodbuja čuječnost, ponuja prostor za meditacijo, jogo ali tiho razmišljanje. Takšne dejavnosti krepijo čustveno ravnovesje, saj nam pomagajo, da se osredotočimo na sedanji trenutek in se znova povežemo s sabo. Duhovni vrt krepi stik z naravnim svetom. Že samo delo z zemljo, sajenje, obrezovanje in nega rastlin lahko ustvarijo močno povezavo z okoljem ter občutek ravnovesja in harmonije. Preživljanje časa v takem vrtu lahko poglobi tudi zavedanje o okolju. Opazovanje naravnih ciklov, od cvetenja rastlin do menjavanja letnih časov, spodbuja večje spoštovanje do povezanosti vseh živih bitij.

Če imamo možnost, izberimo kotiček, ki ponuja zasebnost in mir.

Ustvarjanje duhovnega vrta je prijeten projekt, ki se začne s preprostimi koraki. Če imamo možnost, izberimo kotiček, ki ponuja zasebnost in mir. To je lahko del vrta, terasa ali odmaknjen balkon. Upoštevajmo sonce, senco in dostop do vode, da bo prostor primeren tako za nas kot za rastline. Začnimo z nekaj lončnicami, klopjo ali mirnim kotičkom za sedenje. Dodajamo elemente, ki nas nagovarjajo – dišeče cvetje, žuborenje vode, kamne … Redno skrbimo za vrt, a se zavedajmo, da ne potrebuje le fizične nege, temveč tudi našo prisotnost. Pogosto ga obiščimo, sedimo v tišini, meditirajmo, vadimo jogo ali uživajmo v miru, ki ga ponuja.

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