Prehod v novi svet: mnogi bodo klecnili pod pritiskom

Šamani pravijo, da se je prehodno obdobje, v katerem se rušijo stari sistemi in postavljajo novi, začelo okoli leta 2020, torej smo že šest let na začetku prehoda. Popoln premik se bo zgodil leta 2040 - tisto, čemur pravijo peta dimenzija ali vnebovzetje. Pet let pred tem bo zelo intenzivnih. Mnogi bodo klecnili pod pritiskom, mislili, da se jim meša, da se resničnost podira, da nič več ne deluje, ker se tako močno spreminja vibracija. Kajti da bi prešli na višjo vibracijo, se nam mora prilagoditi ves sistem, vključno s telesom. To se je v preteklosti že večkrat zgodilo. Pred nami so bile namreč tudi druge civilizacije, celo bolj napredne, ki so doživele enako. Prišle so do točke loma ali vzpona, kamor gremo tudi mi.