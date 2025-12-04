Prekinimo negativne misli

Včasih se zapletemo v začarani krog negativnega razmišljanja. Kot da bi se zapletli v vrtinec, ki nam srka energijo, voljo in dragoceno iskrico miru. Negativne misli se rodijo hitro, pravijo psihologi. Občutek nelagodja in strahu – in že tečejo po svoje. V jedru te notranje nevihte pa se skriva preprosta resnica: misel preživi le, če jo hranimo. Ko se tega zavemo, se začne preobrat v pozitivne vode. Prvi korak je, da se ustavimo in opazujmo. Ne bežimo pred mislimi, pogledamo jih, kot bi gledali film. Kaj pravijo? Od kod prihajajo? Ko jih opazujemo brez boja, izgubljajo ostrino. Kot bi jih odklopili iz elektrike. Drugi korak je telesen. Večkrat globoko vdihnemo in počasi izdihnemo. Negativni tok se pretrga, ko telo dobi signal, da ni nevarnosti. Zrak je kot notranji čistilec, ki odpihne napetost iz ramen in čela.

Tretji korak je sprememba frekvence. Ko se ujamemo v vrtinec temnih misli, izgovorimo stavek, ki ima za nas dovoljšno moč, da lahko kaj spremeni. Morda 'vračam se k miru'. Ali pa 'moj um ni moj sovražnik'. Stavek naj bo kratek, jasen, povezan z nami. Deluje kot sidro, ustavi staro in odpre prostor za nekaj svetlejšega. In četrti korak? Premaknimo telo. Pojdimo do okna, na balkon, naredimo nekaj korakov. Negativne misli obožujejo statičnost, gibanje to prekine. Vse skupaj morda zveni preprosto, a ravno v tem je skrivnost. Negativni tok misli ni zver, ki nas preganja. Je navada, ki pričakuje, da ji bomo spet dovolili voditi igro. Ko se zavemo svojih korakov, ko misel ne more več rasti na našem strahu, se njen tok ustavi. In potem nam ostane prostor za misli, ki jih izberemo sami, za notranji mir, ki je v resnici ves čas čakal tik pod površjem.