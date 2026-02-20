Premaknimo se z mrtve točke: pomagalo bo tudi pospravljanje

Ko obtičimo na mrtvi točki, imamo občutek, da se nam je življenje ustavilo. Energija je težka, misli se vrtijo v krogu, volja usiha. A v resnici se ni ustavil svet, ampak mi. In mi lahko sprožimo premik. Najprej prekinimo rutino. Energija se začne premikati, ko telo spravimo v gibanje. Zavestno hodimo hitreje kot običajno. Naredimo 20 globokih vdihov zapored. Dih je najhitrejši most med telesom in zavestjo. Ko dihamo globoko in ritmično, predramimo spečo življenjsko silo. Ključna je odločitev. Ne čakamo na motivacijo. Izberemo eno majhno dejanje in ga izvedemo takoj. Pospravimo mizo. Pokličemo nekoga. Napišemo prvo vrstico načrta. Vesolju s tem sporočimo: pripravljeni smo. Energija sledi jasni nameri.

Pomaga tudi čiščenje prostora. Ko odpremo okna, prižgemo svečo ali pospravimo navlako, simbolno sprostimo zastalo energijo. Zunanje čiščenje sproži notranji premik. Zelo učinkovita je vizualizacija. Zapremo oči in si predstavljamo, da iz stopal v zemljo spuščamo korenine, iz temena se odpremo svetlobi. Ko se prizemljimo in odpremo navzgor, začutimo pretok. Ne čakamo popolnega trenutka. Premik ustvarimo z dejanjem. Ko naredimo prvi korak, se energija odzove. In iz mrtve točke se počasi rodi gibanje.