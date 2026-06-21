Preobrat konec tedna: enemu astrološkemu znamenju se obeta popolna ljubezenska zmešnjava

Medtem ko večina že odšteva ure do konca tedna in kuje načrte za odklop, se bo eno znamenje znašlo sredi ljubezenskega vrtinca, kakršnega ni pričakovalo niti v sanjah. Zvezde namreč napovedujejo veliko presenečenje, ki bo popolnoma spremenilo njihov pogled na določeno osebo, pa tudi na lastna čustva. Astrologi so si enotni: za tehtnice so pred vrati najbolj vznemirljivi dnevi.

Tehtnice so v zadnjih tednih ves svoj trud vlagale v delo in vsakodnevne obveznosti, ljubezen pa nevede potisnile na stranski tir. Prav zato jih bo dogajanje v naslednjih dneh ujelo popolnoma nepripravljene. Obeta se namreč klic, sporočilo ali naključno srečanje z osebo, od katere bi to najmanj pričakovale. Nekatere tehtnice bo presenetila vrnitev bivšega partnerja, spet druge pa bodo spoznale nekoga povsem novega, ki jim bo v trenutku spodnesel tla pod nogami.

Čustva bodo izbruhnila na površje

Pripadniki tega znamenja na zunaj vedno delujejo umirjeno, saj radi lovijo ravnovesje in svojih kart nikoli ne razkrijejo takoj. Vendar jih bodo zvezde tokrat prisilile, da si nalijejo čistega vina. Pogovor, s katerim so odlašali celo večnost, bo končno prinesel odgovore na vprašanja, ki jih mučijo že nekaj časa. Prav odprtost bo tokrat ključ do srečnega konca.

Samske tehtnice se bodo znašle v situaciji, ki bo sprva videti povsem običajna, a se bo izkazala za prelomno. Zvezde svetujejo, da ne zavračate vabil na kavo, zabave ali krajše izlete. En sam pogled bo namreč dovolj, da preskoči iskrica.

Tiste, ki so že v zvezi, pa čaka čudovito presenečenje, ki jih bo opomnilo, zakaj so se sploh zaljubile v svojega partnerja. Lepa gesta ali drzni skupni načrti bodo v odnos prinesli tisto pravo, svežo energijo.

Ljubezen pač vedno potrka na vrata takrat, ko jo najmanj pričakujemo in ko končno nehamo komplicirati. Za tehtnice bo konec tedna prinesel prav takšen trenutek. Nova simpatija ali obuditev starega ognja? Eno je gotovo: dolgčas jim res ne bo.