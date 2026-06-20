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Preobrat v letu 2026! Štiri astrološke znake čaka celjenje ran in finančni preporod

Prinaša veliko življenjsko prelomnico, saj bodo stare notranje rane končno postale del preteklosti.
FOTO: Westend61 Getty Images/westend61
FOTO: Westend61 Getty Images/westend61
N. P.
 20. 6. 2026 | 11:45
3:36
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Za štiri astrološke znake se 19. junija začenja dolgo pričakovano obdobje preobrazbe, ki prinaša olajšanje po dolgotrajnem občutku stagnacije in čustvene otopelosti. Kot pojasnjuje astrologinja Helena Hathor, se na ta dan začenja osemletno potovanje Hirona, simbola »ranjenega zdravilca«, skozi znamenje bika. Ker bik vlada udobju, materialni varnosti in občutku lastne vrednosti, astrologi s portala CafeAstrology poudarjajo, da se bomo v tem času »učili v zdravi meri posvetiti lastnim potrebam, brez občutka krivde«, hkrati pa bo to idealen čas za celjenje globljih občutkov neizpolnjenosti in hrepenenja. Ta planetarni premik prinaša veliko življenjsko prelomnico, saj bodo stare notranje rane končno postale del preteklosti.

Oven

Hiron v biku se bo dotaknil vašega finančnega področja in začel celiti rane, povezane z nepredvidljivimi denarnimi tokovi. Finančna nestabilnost in strah pred izgubo zaposlitve ali stagnacijo v karieri sta vam verjetno povzročila nemalo tesnobe, a po 19. juniju se kolesje obrača. Proces celjenja vas bo pripeljal do spoznanja, da ste sami svoj najdragocenejši vir in da lahko lastno varnost zgradite sami, kar bo močno okrepilo vašo samozavest. Čeprav se trenutno morda počutite nemočne, je čas, da prevzamete nadzor, saj vam bo sprejemanje odgovornosti za lastno kariero odprlo vrata do obilja, kot ga doslej še niste poznali.

Bik

Ker Hiron stopa prav v vaše znamenje, vas čaka najgloblja osebna preobrazba med vsemi znaki. Ta prehod prihaja kot obliž na rano po dolgih sedmih letih, odkar v vašem znamenju gostuje Uran, planet nenadnih in kaotičnih sprememb. Če se vam je zdelo, da je vsaka vaša odločitev od leta 2018 vodila v pretres, se to obdobje zdaj umirja. Skozi ta proces boste prenehali iskati potrditev pri drugih in preprosto začeli verjeti, da ste dovolj takšni, kot ste. Preplavljeni z novim samospoštovanjem boste stopili v najbolj zrelo in celovito različico sebe.

FOTO: Deagreez Getty Images
FOTO: Deagreez Getty Images

Škorpijon

V preteklosti so vaši tesni odnosi doživeli buren in negativen preobrat, poln prepirov in nesporazumov. Z 19. junijem pa se to naporno obdobje zaključuje. Partnerstva boste zacelili na povsem novi ravni; nestalnost in negotovost bosta izginili, oba s partnerjem pa bosta predelala stare zamere. Samski Škorpijoni pa lahko v tem času spoznate osebo, ki vam bo pomagala prepoznati pretekle škodljive vzorce obnašanja. S tem ko vam bo postavila ogledalo in vas opozorila na morebitne nevarnosti, vam bo hkrati pokazala, kaj pomeni biti resnično ljubljen in spoštovan.

Tehtnica

Za vami je izjemno težka pot, vendar se po 19. juniju obeta korenita sprememba, saj boste zacelili rane, ki izvirajo iz skupnih finančnih dogovorov z drugimi. Po slabih izkušnjah, ko so vas ljudje izkoristili ali razočarali, boste končno našli stabilnost. V prihodnjih dogovorih ne bo več prostora za preračunljivost, odnosi pa ne bodo več delovali enostransko. Ko boste odločno postavili meje in pokazali, da imate dovolj igric, boste že do konca meseca odkrili svojo novo, močnejšo plat. Bolj, ko boste znali reči »ne«, hitrejša in uspešnejša bo vaša osebna prenova.

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