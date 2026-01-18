Prepričanja, ki zastrupljajo dušo

Včasih nas izčrpajo misli, strupena prepričanja. Pogosto jih ne opazimo, dokler ne začutimo teže ali nemira. Da si očistimo dušo, začnemo pri stavkih, ki jih ponavljamo. »Vsem moram biti všeč,« je urok, zaradi katerega se prilagajamo. A nikoli ne bomo všeč vsem, ker drugi ne gledajo nas – gledajo skozi svojo zgodovino, rane in negotovosti. Ko to spustimo, namesto iskanja odobravanja začnemo graditi odnose s spoštovanjem. »Drugi mi berejo misli,« je prepričanje, ki razkraja odnose. Pričakujemo, da nas bodo razumeli brez besed, ko nas ne, se počutimo izdane. A nihče nima dostopa do našega notranjega sveta, če se ne odpremo in začnemo govoriti.

»Vedno moram imeti prav,« je ego v bleščečem oklepu. Borimo se za zmago, a pogosto obstaja več pogledov hkrati. Ko spustimo potrebo po prav, se osvobodimo napetosti in odpremo za kompromise. Ko se ujamemo v stare misli, se vprašamo: »Je to resnica ali program? Me to širi ali krči?« Če nas krči, ni za nas. Izberemo stavek za razstrupljanje duše: »Ni treba, da sem vsem všeč. Lahko sem resnična. Lahko se učim. Lahko prosim. Lahko rastem.«