Preprosti ajurvedski triki za več miru, energije in ravnovesja

Dnevno povezovanje z Zemljo nam bo koristilo - ne samo v obliki športa, proti posledicam stresa, glavobolu, utripanju srca in živčnosti se bosi sprehodimo po travi ali pesku, pravijo ajurvedski strokovnjaki. Nato se ustavimo, povežimo z Zemljo, zaprimo oči in si predstavljajmo kaj lepega.

Kisik popravlja in obnavlja celice ter skrbi za njihovo energijsko pretočnost. Če smo primerno oskrbljeni s kisikom, so oči jasnejše, koža je videti sveža, mišice so bolj prožne, pljuča se povečajo in ne čutimo stresa. Vsak dan za 3 minute lezimo na hrbet, z rokami na spodnjem delu reber. Mirno globoko vdihujmo in izdihujmo. Opazujmo svoj dih in se osredotočimo nanj.

Tretje, kar izpostavlja ajurveda, je, da je negativna misel kaplja barve, ki pade v bazen vode. Najprej jo rahlo obarva, če pa jih je vedno več, postane voda temnejša. Enako je z umom, ki ga zastrupljajo negativne misli. Preženemo jih lahko s preprosto tehniko osredotočanja nanje. Večkrat na dan si nastavimo alarm na telefonu ali budilko. Ustavimo se in poglejmo, kaj razmišljamo in občutimo. Ozavestimo svoje misli, nato se odločimo, ali jih želimo spustiti, jih zamenjati s spodbudnejšimi ali vztrajati pri njih.