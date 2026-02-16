Ko beremo prerokbe Nostradamusa, se nehote vprašamo, ali je govoril prav o nas. O svetu, ki ga pretresajo vojne, podnebne skrajnosti, gospodarska negotovost in globoke delitve. Njegovi zapisi so skrivnostni, zaviti v simbole, a mnogi v njih prepoznamo podobo današnjega časa.

Govori o velikih pretresih, o voditeljih, ki padejo, o ljudstvu, ki izgubi zaupanje. O ognju in vodi. O boleznih, ki prečkajo meje. Ko to beremo, se zazremo okoli sebe in vidimo svet, ki išče ravnotežje. Smo torej mi generacija, ki živi njegove prerokbe? A Nostradamus ni napovedoval le pogube. V njegovih verzih slutimo tudi preobrat. Po kaosu naj bi prišlo novo obdobje. Po razpadu naj bi se rodila drugačna ureditev. To nas postavlja pred vprašanje: ali bomo ostali ujeti v strahu ali bomo iz nemira ustvarili nekaj boljšega?

Toda prerokbe niso dokončna sodba. So ogledalo. Mi smo tisti, ki odločamo, kako bomo ravnali v času preizkušenj. Morda prav v tem tiči njihova prava moč – da nas predramijo in spodbudijo k odgovornosti za svet, ki ga soustvarjamo.