KAJ GA ČAKA

Prerokbe o Trumpu: ga čaka padec, preobrat ali nova moč?

Vidci, astrologi in skrivnostne napovedi razkrivajo različne scenarije.
Je Trump Nostradamusov močni voditelj, ki pretresa Zahod in vodi v obdobje nestabilnosti? FOTO: Brendan Smialowski Afp
M. B. Z.
 16. 4. 2026 | 07:02
3:06
A+A-

Donald Trump že leta deli svet, a zdaj počne usodne stvari, zaradi katerih ga spremlja še nekaj drugega - prerokbe. Od Nostradamusa do sodobnih jasnovidcev in astrologov - mnogi trdijo, da njegovo prihodnost spremljajo temni znaki, dramatični preobrati in celo nevarni časi za Združene države Amerike. Kaj pravzaprav napovedujejo? Že stoletja starodavne prerokbe burijo domišljijo. Nostradamus, znameniti francoski vedeževalec, naj bi v svojih skrivnostnih zapisih namigoval na močnega voditelja, ki pretresa Zahod in vodi v obdobje nestabilnosti. Nekateri razlagalci v teh verzih vidijo prav Trumpa – simbol razdeljene družbe in velikih globalnih sprememb. Še bolj konkretni so sodobni vidci. Tako imenovani novi Nostradamus, brazilski mistik Athos Salomé, ki napoveduje globalne dogodke, kot so politične krize in tehnološki preboji, je napovedal, da bi se Trump lahko oklepal oblasti v izrednih razmerah, medtem ko se nad svetom zbirajo temni oblaki konfliktov. Opozarja na težko leto 2026, ki naj bi prineslo resne preizkušnje, povezane z njegovim zdravjem in političnim pritiskom. In tudi drugi niso optimistični.

Astrologi ZDA napovedujejo gospodarske težave, politične nemire in globoko razklanost družbe. FOTO: Dilok Klaisataporn/Getty Images
Astrologi rišejo še bolj zapleteno sliko. Po njihovih izračunih naj bi bilo obdobje od leta 2025 do 2027 za Trumpa izjemno turbulentno – polno konfliktov, sporov in odločitev, ki lahko pretresejo tako njegovo vodenje kot celotno državo. Nekateri celo napovedujejo možnost njegovega političnega zloma ali prisilnega odhoda z oblasti v tem obdobju. Hkrati druge astrološke razlage govorijo o popolnem nasprotju: o letu njegovih velikih ambicij, drznih potez in poskusov, da bi ZDA znova postavil na vrh svetovne moči. Cena za to bodo nenehni spopadi, napetosti in odpor doma ter v tujini.

Kaj pa Združene države? Tudi zanje prerokbe niso prizanesljive. Nekateri astrologi napovedujejo gospodarske težave, politične nemire in globoko razklanost družbe, celo državljansko vojno od poletja naprej, ko Uran vstopi v dvojčke. Spet drugi govorijo o velikih razkritjih, globalnih pretresih in spremembah svetovnega reda, ki bi lahko preoblikovali položaj Amerike v svetu. Ob vseh napovedih ostaja vprašanje, koliko jim lahko verjamemo. Prerokbe so pogosto nejasne, simbolične in odprte za različne razlage. Zgodovina nas uči, da so lahko presenetljivo točne – ali popolnoma zgrešene. Resnica je morda precej bolj preprosta. Prerokbe ne napovedujejo prihodnosti, ampak odražajo strahove, pričakovanja in napetosti časa, v katerem živimo. In prav Trump ostaja ena največjih neznank sodobne politike zaradi svoje nepredvidljivosti. Bo torej sledil napovedim – ali jih bo postavil na glavo?

