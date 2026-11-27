Plamen sveče ima v duhovnih obredih poseben pomen. Predstavlja svetlobo, očiščenje in povezavo z duhovnim svetom. Pri opazovanju njegovega gibanja prepoznavamo različna simbolna sporočila.

Visok in močan plamen povezujemo z veliko energije, jasno namero in ugodnim razvojem dogodkov. Nakazuje, da imamo dovolj moči za uresničitev svojih želja. Nizek in šibek plamen simbolizira ovire, utrujenost ali negotovost. Spodbuja nas, da upočasnimo korak, ponovno premislimo o svojih ciljih in si vzamemo čas. Nemiren, poplesujoč plamen predstavlja spremembe, čustveno napetost in nepredvidljive okoliščine. Opozarja nas, da se nekaj premika, vendar razplet še ni jasen. Miren in enakomeren plamen simbolizira ravnovesje, notranji mir in stabilnost. Povezujemo ga z usklajenostjo naših misli in namenov. Plamen, ki nenadoma močno vzplamti, razumemo kot znamenje okrepljene energije ali pomembnega preobrata. Plamen, ki ugaša ali se nenehno zmanjšuje, nas simbolično vabi, naj premislimo, ali vztrajamo pri nečem, kar je izgubilo smisel. Prasketanje in iskrenje v duhovnih razlagah povezujemo s sproščanjem napetosti oziroma sporočili, ki zahtevajo našo pozornost.