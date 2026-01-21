  • Delo d.o.o.
USODA ZAPISANA V ŠTEVILKAH

Preverite, kaj vam prinaša leto 2026 glede na osebno število v numerologiji

Števila nosijo pomen in moč. Vesolje vam pošilja sporočilo – ga znate prebrati?
A. G.
 21. 1. 2026 | 21:08
A+A-

Starodavna veda numerologije, ki je v sodobnem času doživela razcvet v 20. stoletju, uči, da števila v sebi nosijo informacije in energijo, ki nam lahko pomagajo pri iskanju naše najbolj pristne narave in življenjskega poslanstva. Ko pogledamo svoje osebno numerološko leto, lahko odkrijemo lekcije, ki jih moramo osvojiti, da rastemo in se razvijamo. Vesolje nam nenehno pošilja sporočila in nas usmerja – pomembno je, da mu znamo prisluhniti, če želimo živeti v skladu s časom in izkoristiti svoj polni potencial.

Vsako leto se naša numerološka energija spremeni, kar pomeni, da lahko različnim področjem življenja namenimo različno življenjsko moč. Z izračunom osebnega števila dobimo vpogled v teme, ki bodo igrale ključno vlogo v mesecih, ki prihajajo. To je način, kako se povezati z duhovnimi lekcijami leta, ki je pred nami.

Kako izračunate svoje osebno numerološko leto?

Seštejte dan rojstva, mesec rojstva in vse števke tekočega leta (2026). Dobljeno število zmanjšajte na eno samo števko med 1 in 9. Primer: Če ste rojeni 5. januarja: 1 (januar) + 5 (dan) + 2 + 0 + 2 + 6 = 16. 1 + 6 = 7. To pomeni, da je vaše osebno število za leto 2026 7.

Pomen osebnih let v numerologiji:

1 – Novi začetki

Število ena predstavlja nove začetke, svež zagon in priložnost za samostojno življenje. Spodbuja vas, da razvijate samozadostnost in sledite svojim izvirnim idejam. Z odločnostjo lahko dosežete vse – zato ne prezrite navdiha in motivacije. Vsa orodja za uspeh imate že v svojih rokah.

2 – Partnerstva

Dvojka simbolizira povezovanje in sodelovanje. Odpira vrata pomembnim partnerstvom – tako poslovnim kot osebnim. Ljubezen je blizu, zlasti če se naučite zaupati. Da bi prejeli, morate tudi dajati. To naj bo vaše vodilo.

3 – Skupnost

Vaše družabno življenje se krepi. Čutite potrebo po globlji povezanosti z drugimi in po aktivnem delovanju v skupnosti. Dobrodelnost, sočutje in pristni odnosi vam prinašajo čustveno izpolnjenost. To leto uporabite za skrb za svet okoli sebe.

4 – Varnost

Leto štiri prinaša iskanje stabilnosti in trdnih temeljev. Gradite dolgoročne odnose, povezujete se z družino in postavljate temelje za prihodnost. Energijo usmerjate navznoter in skrbno varujete tisto, kar vam največ pomeni. Oblikujete lasten sistem vrednot.

5 – Prepuščanje

Leto petice zahteva previdnost. Lahko vas zapelje pretirano uživanje in bežanje od odgovornosti. Vaša domišljija je močna, ustvarjalnost cveti, a pazite, da ostanete prizemljeni. Ravnovesje je ključ do svobode misli.

6 – Delo in odgovornost

Šestica pomeni osredotočenost na dolžnosti do sebe in drugih. Gre za leto trdega dela, vsakodnevnih obveznosti in vztrajnosti. Cilje lahko dosežete, a le z disciplino in predanostjo. Pripravite se na resne zaveze.

7 – Razsvetljenje

Sedmica odpira vrata notranjemu raziskovanju, introspekciji in meditaciji. Povezujete se s svojimi globokimi vizijami in sanjami. To je obdobje uvidov, sočutja in osebne preobrazbe. Spremembe so neizogibne, a vodijo k razsvetljenju.

8 – Manifestacija

Osem je močno število, simbol neskončnosti. To leto prinaša velike preobrazbe, močno intuicijo in uresničevanje želja. Jasno boste vedeli, kaj si želite – in to boste lahko tudi uresničili. Energijo uporabljajte preudarno.

9 – Zaključek

Deveto leto pomeni zaključevanje pomembnega življenjskega poglavja. Opuščate preteklost, sprejemate dragocene lekcije in se pripravljate na novo vizijo. Duhovna rast vam pomaga uravnavati čustva in vas vodi v naslednjo fazo življenja, poroča People.

