Preverite: to je v letu 2026 najsrečnejši mesec za vaš astrološki znak

Glede na zvezdne napovedi ima vsak astrološki znak v letu 2026 svoj srečni mesec: obdobje, ko bodo energije vesolja, zvezd in planetov delovale v njegovo korist. To ne pomeni, da bo vse popolno, ampak da bo več priložnosti, da bo sreča lažje dostopna in da bodo dobri trenutki prevladovali nad izzivi. Odkrijte, kateri bo, glede vaš na astrološki znak, vaš mesec.

Oven: junij 2026

Junij prinaša zabavo, romantiko in ustvarjalnost. Venera in Jupiter v levu aktivirata vašo hišo ljubezni in samopodobe. Družite se, ustvarjate, potujete, če ste samski, imate dobre možnosti, da spoznate nekoga posebnega. Zelo verjetno na dopustu.

Bik: marec 2026

Marec bo skozi komunikacijo in povezovanje mesec dobičkov. Jupiter neposredno v raku vam prinaša srečo, planeti v ribah pa preko druženja odpirajo številna vrata. Lunin mrk v hiši ljubezni ustvarja romantične priložnosti z dolgoročnim učinkom.

Dvojček: junij 2026

Junij vas postavlja v središče pozornosti: pričakujte navdihujoče ideje, pomembna srečanja in nepričakovane priložnosti. Jupiter podpira komunikacijo, potovanja in skupinske projekte. Ste družabni, sijete in brez napora pritegnete priložnosti.

FOTO: Igor Barilo/Gettyimages

Rak: maj 2026

Vaš najsrečnejši mesec doslej. Jupiter in Venera v raku prinašata veselje, obilje in priznanje. Odnosi se izboljšujejo, vrstijo se poklicne priložnosti, zaradi polne lune v vaši hiši ljubezni bo maj nepozaben čas.

Lev: julij 2026

Enkrat na 12 let Jupiter vstopi v vaš znak, letošnji julij je začetek tega obdobja. Prinaša privlačnost, rast, denar in srečo. Venera okrepi vaš šarm, polna luna v hiši partnerstev pa prinese posebne trenutke za pare.

FOTO: Rohappy/Gettyimages

Devica: maj 2026

Prijatelji, skupine in potovanja prinašajo srečo. Jupiter v raku vam nudi podporo in veliko možnosti. Odličen mesec za potovanja, izobraževanje in kvaliteten čas z družino.

Tehtnica: avgust 2026

Avgust vam prinaša priznanje in uresničitev želja. Jupiter v levu aktivira vašo hišo upanja, zaradi Venere v prvi hiši ste privlačni, pozitivni in zadovoljni. Sončev mrk obeta velike možnosti za uspeh.

FOTO: Solovyova/Gettyimages

Škorpijon: februar 2026

Zelo ugoden mesec za ljubezen, študij in potovanja. Imate močno podporo Jupitra v raku. Če ste samski, lahko spoznate nekoga posebnega: če ste v razmerju, februar prinaša harmonijo.

Strelec: november 2026

Sonce v vašem znaku in Jupiter v levu krepita vašo željo po raziskovanju in učenju. Družite se z vplivnimi ljudmi, tudi romantika je na vrhuncu. Idealen mesec za osebno rast z vseh vidikov.

Kozorog: december 2026

Spektakularen konec leta! Sonce v vašem znaku vas postavlja v središče pozornosti, Jupiter podpira finančne dobitke in intimnost. Druženje je živahno, možen je tudi zaslužen počitek.

FOTO: Famveld /Gettyimages

Vodnar: januar 2026

Novo leto ste začeli z zanosom. Z veliko planetov v vašem znaku ste v središču dogajanja. Jupiter vam prinaša srečo v odnosih, tudi poklicnih. Bodite pozorni na finančne priložnosti ali priložnosti v povezavi z nepremičninami.

Ribi: junij 2026

Najboljši mesec za ljubezen, ustvarjalnost in otroke. Jupiter v peti hiši prinaša romantiko in veselje. Če ste samski, so možnosti velike, če ste v razmerju, je to vrhunec leta, piše sensa.rs.