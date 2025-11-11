Previdno pri podpisovanju pogodb

Merkur je vstopil v senco 20. 10. in se 9. 11. na 6. stopinji strelca obrnil nazaj. Po njem potuje do 19. 11., ko vstopi v škorpijona, je v njem do 20. stopinje, na kateri se obrača 29. 11. V senci ostaja do 16. 12.

Najbolj občutljivi merkurjanci smo vstop v senco začutili in so se že začeli zapleti s tehnologijo, razum nam ne deluje več tako dobro kot pred tem. Toda šele pot nazaj nam pokaže, kje se bo treba vračati, kaj popraviti za nazaj, prežvečiti, prebaviti, razumeti, predelati. Tistim, ki vam bo tokratni retrogradni Merkur najbolj zagodel, se bo življenje v celoti sprostilo, šele ko se bo umaknil iz sence, torej sredi decembra.

Pazite na cesti, več bo zastojev in zamud. FOTO: Alexandragl/Getty Images

Kot vedno v tem času delujemo bolj pozorno, previdno, pri dogovorih preverimo, da smo se slišali, razumeli, preden podpišemo pogodbo, preberemo tudi drobni tisk ali prosimo nekoga, ki razume pravni jezik, naj nam jo prebere in razloži. Večji nakupi niso modri v tem času, saj se lahko marsikaj zaplete in bo, preden se odplete, potrebnega veliko potrpljenja. Čas retrogradnega Merkurja je namenjen pogledu nazaj, pogledu vase, predelovanju – in če boste hiteli naprej, bo treba plačati davek za to.

Merkurjevo retrogradno potovanje po škorpijonu

Vzorec retrogradnega Merkurja je družbeno zelo bogat. Poveže se z Jupitrom in Saturnom, ki se oba obračata v novembru, Jupiter nazaj, Saturn naprej. Z njima tvori veliki vodni trigon, tako se bo družbeno reševalo nekaj iz preteklosti, povezano s psiho in čustvi, sočutjem, religijo, tradicijo. Jupiter in Saturn držita v rokah pravico, Jupiter pravo in etiko, Saturn moralo in družbeni red.

Tako bo Merkur iz škorpijonskih globin spodbudil, da se nekaj družbenega postavi v red, se ustvari pravico, pomiritev, dogovor. Najbližje velikemu vodnemu trigonu smo bili 24. in 25. 10., bomo še 22. in 23. 11. in 6. in 7. 12., ko nas neka muka lahko pretrese, da se začnemo pogovarjati, usklajevati in podpisovati mirovne pogodbe, ki naj bi reševale stvari, ki so se v preteklosti dogajale nepošteno, nezdravo, bolno.

Druga pomembna družbena aspektna tvorba je zrahljana opozicija, ko Neptun mehča opozicijo Merkurja in Urana. Uran in Neptun se bosta združila v drugi sekstil na 29. stopinji bika in rib, tako imamo napredno energijo, ki ureja nekaj za nazaj – nemoč, ujetost preteklosti, verske spore. Uran na Plejadah (zvezdna meglica iz ozvezdja Bika) in Neptun na Sheatu (zvezda iz ozvezdja Perzej) nista dobra za iskanje mirnih rešitev, a če ne drugega, se bo skozi dramo in nemoč odprla komunikacija med nasprotji. Prvič se Merkur povezuje z njima 29. 10., retrogradno 19. 11. in iz sence 10. in 11. 12.

Osebno nas bo Merkurjevo retrogradno potovanje po škorpijonu od 19. 11. do 11. 12. vodilo v globoko notranje prečiščevanje, luščenje in odstranjevanje prepričanj, ki jih ne potrebujemo več. Treba bo potoniti v svoje podzemlje in se iz njega dvigniti čistejši in jasnejši. Družbeno se bo veliko delalo za nazaj, poskušalo vzpostaviti bolj pravično življenje, več človečnosti in miru.