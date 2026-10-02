Prihaja čas retrogradne Venere: to je čas za urejanje odnosov, pogovore, odpuščanje

Ko se Venera začne gibati retrogradno, se vračamo v preteklost, preverjamo odnose in vrednote. To naj ne bi bilo obdobje velikih zunanjih sprememb, ampak čas notranjega pregleda. Kot da se za nekaj trenutkov ustavimo in pogledamo, kaj v našem življenju še vedno nosi pravo vrednost.

V tem času se izogibajmo velikim odločitvam na področju ljubezni, videza in financ. To naj bi pomenilo, da ne hitimo v nove odnose samo zato, ker čutimo močno privlačnost, ne spreminjamo svojega videza zaradi trenutnega nezadovoljstva in ne kupujemo dragih stvari, ker bomo to pozneje morda obžalovali. Retrogradna Venera nas spodbuja, da se vprašamo, kaj si v resnici želimo. Morda se ponovno pojavijo ljudje iz preteklosti ali se vrnejo stari občutki, ki smo jih že potisnili vstran. Takrat ni nujno, da nekaj obnovimo, ampak da razumemo, zakaj se je določena zgodba vrnila.

To je primeren čas za urejanje odnosov, pogovore, odpuščanje in razmislek o tem, kaj nam prinaša zadovoljstvo. Lahko se posvetimo stvarem, ki smo jih nekoč oboževali, a smo jih zaradi obveznosti opustili. Namesto da iščemo novo potrditev zunaj sebe, se učimo ceniti tisto, kar že imamo. Retrogradna Venera nas opominja, da prava vrednost ni vedno v tem, kar pridobimo, ampak tudi v tem, kar znamo ohraniti.