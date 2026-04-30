Prihaja cvetna polna luna: najbolj bo vplivala na te tri astrološke znake

Cvetna polna luna pravega maja prinaša posebno energijo.
 30. 4. 2026 | 06:00
Majska polna luna, znana tudi kot cvetna luna, je dobila ime po bujnem cvetenju narave v tem obdobju. Tradicionalno jo povezujemo z rastjo, obiljem in razcvetom, tako v naravi kot v osebnem življenju. V astrologiji polna luna predstavlja vrhunec nekega cikla, čas razkritij, zaključkov in močnih čustev. Energija cvetne lune, ki bo nastopila prvega maja, bo hkrati navdihujoča in intenzivna. Prinesla bo jasnost tja, kjer je bila prej zmeda, ter spodbudila odločitve, s katerimi smo dolgo odlašali. To bo obdobje, ko bo intuicija močnejša kot običajno, odnosi se bodo lahko poglobili ali prišli na preizkušnjo. Nekateri znaki bodo ta vpliv občutili še posebej izrazito. Tri takšne izpostavlja portal Astrology.com.

Škorpijon

Za škorpijone bo vpliv majske polne lune izjemno močan, saj njena energija sovpada z njihovo naravno intenzivnostjo in potrebo po globokih čustvenih izkušnjah. Lahko pride do razkritij na področju intime, zaupanja ali osebnih skrivnosti, kar jih bo spodbudilo k soočanju z dejstvi, ki so jih morda dolgo potiskali v ozadje. Za rojene v tem znaku bo to čas notranje preobrazbe, ki lahko prinese občutek čustvene razgaljenosti, a hkrati tudi veliko olajšanje. Škorpijoni bodo imeli priložnost opustiti stare vzorce, ki jih omejujejo, in s tem ustvariti prostor za bolj zdrave odnose. Čeprav proces ne bo vedno lahek, bo njegov rezultat več osebne moči in jasnosti.

Bik

Biki bodo vpliv cvetne lune občutili predvsem na področju odnosov, vrednot in občutka varnosti. Ker cenijo stabilnost, jih lahko nepričakovani čustveni premiki ali spremembe v odnosih vržejo iz ravnotežja. Vendar bo prav to priložnost, da premislijo, kaj jim v življenju resnično prinaša občutek trdnosti in zadovoljstva. To obdobje jih bo spodbujalo k spremembam in opuščanju pretirane navezanosti na rutino. Na obzorju so pomembni pogovori z bližnjimi, ki bodo razjasnili nekatere napetosti. Če bodo pripravljeni prisluhniti in se prilagoditi, lahko iz tega obdobja izidejo z močnejšimi in bolj iskrenimi odnosi.

Lev

Levi bodo pod vplivom majske polne lune občutili močno potrebo po izražanju, priznanju in potrditvi. V ospredje prihajajo vprašanja, povezana s kariero, ustvarjalnostjo ali osebnim poslanstvom. Lahko se bodo znašli v situacijah, kjer bodo morali pokazati avtentičnost in stopiti v ospredje, tudi če to pomeni določeno tveganje. Hkrati jih bo energija majske polne lune spodbudila k pogledu vase in razmisleku, ali sledijo svojim resničnim željam ali le pričakovanjem okolice. Če bodo pripravljeni narediti iskrene premike, lahko dosežejo pomemben osebni preboj. To bo odličen čas za ustvarjalne projekte, saj bosta njihova intuicija in navdih na zelo visoki ravni.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Polna luna: čas, ko se pogosto lotimo zaključevanja stvari

Pospravimo dom, uredimo misli, dokončamo projekte.
2. 4. 2026 | 12:20
Photo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ljubezenski horoskop za mesec maj

Maj 2026 bo v ljubezni mesec nenadnih obratov, subtilnih namigov, vračanja starih čustev in nepričakovanih privlačnosti.
29. 4. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Horoskopski znaki in potovanja: poglejte, katera je vaša idealna destinacija

Zodiak lahko razkrije veliko o vaših potovalnih preferencah in vam pomaga najti kraje, kjer se boste počutili najbolj izpolnjene.
27. 4. 2026 | 06:00

Več iz teme

polna lunacvetna polna lunavplivastrološki znaki
ZADNJE NOVICE
08:34
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA HRVAŠKEM

Prijeli osumljence, ki naj bi pošiljali grozilna sporočila, med njimi nadarjeni gimnazijec in pijani 50-letnik

Prejšnji teden so v petih zaporednih dneh v šolah, vrtcih in nakupovalnih središčih po vsej Hrvaški ter na letališču Split prejetih več kot 500 lažnih prijav.
30. 4. 2026 | 08:34
08:17
Lifestyle  |  Polet
NOVO O KROMPIRJU

Pet razlogov, zakaj bi morali pogosteje jesti krompir

Kuhan krompir spada med najbolj nasitna živila. Zaradi kombinacije vlaknin, vode in posebne vrste škroba nas nasiti hitreje in za dalj časa kot številna druga živila, vključno z belimi testeninami in rižem.
Miroslav Cvjetičanin30. 4. 2026 | 08:17
08:11
Šport  |  Tekme
KOLESARSTVO

Tam, kjer je Roglič še pred Pogačarjem, slovenska kolesarska asa lovita še en zgodovinski mejnik

Nihče še ni dobil sedem največjih enotedenskih dirk.
Miha Hočevar30. 4. 2026 | 08:11
08:06
Novice  |  Slovenija
ZADNJA PRILOŽNOST

Slovenci čas se izteka, če se z izračunom dohodnine ne strinjate, ukrepajte danes

Če ne vložite ugovora, sledi kazen – Furs poziva k preverjanju.
30. 4. 2026 | 08:06
07:46
Novice  |  Slovenija
VREME

Mnoge so zjutraj pričakali poledeneli avtomobili, Arso izdal rumeno opozorilo

Jutri zjutraj se bodo najnižje temperature spustile celo do tri stopinje pod ledišče.
30. 4. 2026 | 07:46
07:45
Bulvar  |  Tuji trači
20 LET ZAPORA MU GROZI

21-letni Beran A. načrtoval napad na oboževalce Taylor Swift

21-letni Beran A. se je nameraval z avtom zaleteti v množico. Teroristova tarča so bili ljudje, namenjeni na koncert.
30. 4. 2026 | 07:45

