Prihaja cvetna polna luna: najbolj bo vplivala na te tri astrološke znake

Majska polna luna, znana tudi kot cvetna luna, je dobila ime po bujnem cvetenju narave v tem obdobju. Tradicionalno jo povezujemo z rastjo, obiljem in razcvetom, tako v naravi kot v osebnem življenju. V astrologiji polna luna predstavlja vrhunec nekega cikla, čas razkritij, zaključkov in močnih čustev. Energija cvetne lune, ki bo nastopila prvega maja, bo hkrati navdihujoča in intenzivna. Prinesla bo jasnost tja, kjer je bila prej zmeda, ter spodbudila odločitve, s katerimi smo dolgo odlašali. To bo obdobje, ko bo intuicija močnejša kot običajno, odnosi se bodo lahko poglobili ali prišli na preizkušnjo. Nekateri znaki bodo ta vpliv občutili še posebej izrazito. Tri takšne izpostavlja portal Astrology.com.

FOTO: Ricardoreitmeyer/Gettyimages

Škorpijon

Za škorpijone bo vpliv majske polne lune izjemno močan, saj njena energija sovpada z njihovo naravno intenzivnostjo in potrebo po globokih čustvenih izkušnjah. Lahko pride do razkritij na področju intime, zaupanja ali osebnih skrivnosti, kar jih bo spodbudilo k soočanju z dejstvi, ki so jih morda dolgo potiskali v ozadje. Za rojene v tem znaku bo to čas notranje preobrazbe, ki lahko prinese občutek čustvene razgaljenosti, a hkrati tudi veliko olajšanje. Škorpijoni bodo imeli priložnost opustiti stare vzorce, ki jih omejujejo, in s tem ustvariti prostor za bolj zdrave odnose. Čeprav proces ne bo vedno lahek, bo njegov rezultat več osebne moči in jasnosti.

FOTO: Zbynek Pospisil/Gettyimages

Bik

Biki bodo vpliv cvetne lune občutili predvsem na področju odnosov, vrednot in občutka varnosti. Ker cenijo stabilnost, jih lahko nepričakovani čustveni premiki ali spremembe v odnosih vržejo iz ravnotežja. Vendar bo prav to priložnost, da premislijo, kaj jim v življenju resnično prinaša občutek trdnosti in zadovoljstva. To obdobje jih bo spodbujalo k spremembam in opuščanju pretirane navezanosti na rutino. Na obzorju so pomembni pogovori z bližnjimi, ki bodo razjasnili nekatere napetosti. Če bodo pripravljeni prisluhniti in se prilagoditi, lahko iz tega obdobja izidejo z močnejšimi in bolj iskrenimi odnosi.

FOTO: Gettyimages

Lev

Levi bodo pod vplivom majske polne lune občutili močno potrebo po izražanju, priznanju in potrditvi. V ospredje prihajajo vprašanja, povezana s kariero, ustvarjalnostjo ali osebnim poslanstvom. Lahko se bodo znašli v situacijah, kjer bodo morali pokazati avtentičnost in stopiti v ospredje, tudi če to pomeni določeno tveganje. Hkrati jih bo energija majske polne lune spodbudila k pogledu vase in razmisleku, ali sledijo svojim resničnim željam ali le pričakovanjem okolice. Če bodo pripravljeni narediti iskrene premike, lahko dosežejo pomemben osebni preboj. To bo odličen čas za ustvarjalne projekte, saj bosta njihova intuicija in navdih na zelo visoki ravni.