Prihaja diamantno obdobje: tem petim znamenjem se obeta nepričakovana sreča

Znana ruska astrologinja Tamara Globa trdi, da bo druga polovica letošnjega julija petim znamenjem zodiaka prinesla močan val pozitivnih sprememb. Po njenih besedah bo to obdobje, ko se bo dolgoletni trud končno obrestoval, načrti bodo začeli dobivati konkretno obliko, usoda pa bo odprla vrata novim priložnostim. Medtem ko bodo nekateri še vedno načrtovali prihodnost, bodo pripadniki teh znamenj že želi prve sadove svojega dela, obljublja portal Glossy.

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Rak: čas za ljubezen, potovanja in uresničitev sanj

Raki vstopajo v obdobje, ko se bodo začele uresničevati številne dolgoletne želje. Kar se je do nedavnega zdelo oddaljeno in težko dosegljivo: od potovanj do izobraževanja, bi lahko kmalu postalo resničnost. To bo ugoden čas za vpis na tečaje, opravljanje izpitov, potovanja in sprejemanje pomembnih življenjskih odločitev. Na ljubezenskem področju jih čakajo prijetna presenečenja, družinsko življenje pa bo zaznamovano s toplino, razumevanjem in bližino.

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Devica: nagrada za ves vloženi trud

Device bodo bolj kot kadar koli prej čutile podporo ljudi okoli sebe. Prijatelji, družina in sodelavci jim bodo pripravljeni pomagati pri doseganju pomembnih ciljev. Še posebej ugodno obdobje jih čaka na poklicnem področju. Njihova predanost, natančnost in odgovornost bodo končno opažene, kar lahko prinese pohvale, napredovanje ali finančno nagrado.

Tehtnica: čas velikih sprememb

Pred tehtnicami je obdobje pomembnih preobratov. Mnogi rojeni v tem znaku bodo zapustili svojo cono udobja in stopili na povsem novo življenjsko pot, ki se bo pozneje izkazala za pravilno odločitev. Podpora družine in bližnjih prijateljev bo pri tem ključnega pomena. Astrologi jih sicer opozarjajo, naj bodo previdni pri ravnanju z denarjem in naj se izogibajo impulzivnim nakupom.

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Škorpijon: nova poznanstva lahko spremenijo prihodnost

Škorpijonom se odpirajo vrata novih poslovnih in izobraževalnih priložnosti. Njihov hobi bi se lahko razvil v resen vir prihodkov, novo poznanstvo bi lahko pomembno vplivalo na njihovo prihodnost. Zato naj ne zavračajo novih stikov in sodelovanj, saj se prav med njimi lahko skriva oseba, ki jim bo pomagala doseči velik uspeh.

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Riba: uspeh, prepoznavnost in finančne priložnosti

Ribe bodo v središču pozornosti. Njihovi talenti in ustvarjalne zamisli bodo opaženi, mnogi, rojeni v znamenju rib, bodo dobili priložnost, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti. Pred njimi so zanimive poslovne ponudbe, novi projekti in možnost dodatnega zaslužka. Kljub ugodnemu obdobju jim astrologinja svetuje previdnost na potovanjih. Priporoča jim skrbno preverjanje osebnih dokumentov in drugih pomembnih zadev, saj bi v nasprotnem primeru lahko manjše nepazljivosti pokvarile sicer zelo uspešno obdobje.