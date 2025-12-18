  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Prihaja mlaj: olajšanje za tri astrološke znake

Z zadnjim mlajem letos se za nekatera astrološka znamenja zaključuje težko obdobje.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Stanislav Hubkin/Gettyimages

M. Fl.
 18. 12. 2025 | 06:00
4:48
A+A-

Mlaj, ki bo nastopil 20. decembra, ne prihaja glasno in dramatično. Njegova moč je tiha, globoka in zdravilna. V sebi nosi povabilo k notranjemu miru, k zaključku določenega poglavja in k nežnemu, a odločnemu novemu začetku. To je zadnji mlaj v letu, simboličen trenutek, kjer se staro lahko brez obžalovanja in boja dokončno zaključi. Kot da bi vesolje za trenutek umirilo dih in dejalo: »Dovolj je bilo. Zdaj lahko odložite breme.« Za nekatere je bilo leto 2025 leto preizkušenj. Leto, v katerem ni šlo vse gladko, v katerem je bilo, tudi ko so bili utrujeni, treba vztrajati. Ta mlaj prinaša olajšanje. Kateri astrološki znaki bodo lažje zadihali, razkriva portal zodiac helps.

Bik: ko se duša znova nauči počivati

Če ste rojeni v znamenju bika, je stabilnost za vas več kot le udobje, je temelj notranjega ravnovesja. Prav zato so bili zadnji meseci še posebej naporni. Nenehno so vas vznemirjale okoliščine, ki jih niste mogli nadzorovati: odnosi, finance, notranji nemir, kar vam ni dalo možnosti, da bi se zares sprostili. Mlaj 20. decembra vam prinaša tiho, a globoko prizemljitev. Ne bo vam treba storiti ničesar posebnega, jasnost bo prišla sama. Začutili boste, kaj v vašem življenju resnično šteje in kaj vas je le izčrpavalo.

Napetost se bo začela umikati. Vrnila se bo sposobnost globokega dihanja,  tistega, ki prinese občutek varnosti. Spoznali boste, da vam ni treba vsega nositi sami in da je dovoliti si podporo znak moči, ne šibkosti. V odnosih se bo razjasnila situacija, ki vas je dolgo bremenila. Besede bodo našle pot, tišina ne bo več hromeča. Na materialni ravni se bo vzpostavil red, ki vam vrača zaupanje v prihodnost.

Sporočilo za vas: Potrpežljivost ni bila zaman. Zdaj je čas, da se vrnete k sebi: mirni, stabilni in močnejši, kot ste mislili, da ste lahko.

Škorpijon: ko opuščanje postane osvoboditev

Za vas leto 2025 ni bilo površno. Odprlo je stare zgodbe, stare rane, odnose ali notranje boje, ki ste jih morda dolgo potiskali v ozadje. Nosili ste več, kot ste pokazali, in čutili globlje, kot ste priznali. Mlaj 20. decembra pomeni prelomnico. Ne kot nenaden rez, temveč kot globoko spoznanje: nekaj vas ne bo več definiralo. Kar vas je čustveno vezalo, obremenjevalo ali držalo v starem vzorcu, izgublja svojo moč.

Prišla bo jasnost, ki ne boli, temveč osvobaja. Notranji mir, ki ne izhaja iz nadzora, temveč iz sprejemanja. V ljubezni se končuje obdobje napetosti, ljubosumja ali čustvene izčrpanosti. Odnosi postajajo bolj iskreni, bolj zreli. Če ste samski, zapirate vrata preteklosti in s tem odpirate prostor za resnično globino. Na poklicni poti vas bo vodila izjemno izostrena intuicija. Odločitve postajajo jasne, situacije se praktično same od sebe razpletajo.

Sporočilo za vas: Prehodili ste temo, da bi našli lastno luč. Zdaj ste pripravljeni na odnose in življenje, ki ne ranijo, temveč hranijo.

Kozorog: ko breme odgovornosti končno popusti

Če ste kozorog, ste v letu 2025 nosili ogromno bremen: odgovornost, dolžnost, skrb za druge, pri tem ste pogosto pozabili nase. Vztrajali ste, tudi ko ste bili že na robu moči, in redko prosili za pomoč. Zadnji letošnji mlaj prinaša olajšanje. Stvari, ki so vas dolgo obremenjevale, se bodo začele brez dodatnega napora urejati.

Kot da se življenje samo naravna v bolj zdrav ritem, takšen, ki ne izčrpava, temveč podpira. V odnosih se vrača občutek varnosti. Ne bo vam več treba samim vsega držati vseh niti v rokah. Na poklicnem in finančnem področju prihaja stabilnost, jasnost in priznanje za vaš trud. Najpomembnejše bo notranje spoznanje: dovoljeno vam je počivati. Dovoljeno vam je prejemati.

Sporočilo za vas: Nosili ste več, kot je bilo pravično. Zdaj je čas, da se teža umakne in da tudi vi zadihate.

Več iz teme

horoskopMlajastrološki znaki
