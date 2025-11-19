Enim denar, drugim ljubezen: tako bo prihajajoči mlaj vplival na vaš znak

Prihaja novembrski mlaj in astrolog Kyle Thomas je za People povedal: »Mlaj v življenja ne prinaša le nečesa svežega in novega, ampak zagotavlja tudi izgradnjo novih vzorcev in oblikovanje načrtov.« Ker pa bo ta, ki bo nastopil 20. novembra v vodnem znamenju škorpijona, bo vplival na intimnost, spolnost, premoženje in naložbe.

»November je mesec, ko mlaj v škorpijonu pozornost usmerja na to, kako ravnamo z viri v svojem življenju in kakšni smo v odnosu z drugimi ljudmi,« pojasnjuje Thomas. To bo odličen čas, da se posvetimo vsem neravnovesjem, bodisi na finančnem področju bodisi v osebnem življenju.«

Tako pa bo po njegovih napovedih vplival na posamične astrološke znake.

Oven

Ovni, poglobite se v ključne odnose. Thomas pojasnjuje: »Ko mlaj usmerja energijo na vaše področje skupnih sredstev in intimnosti, bi se lahko pogajali o novem načinu delovanja v skupnosti.

Morda boste opazili tudi, da se bo v prihajajočem obdobju na vaš račun stekalo več denarja.«

Bik

Vse se bo vrtelo okoli partnerstev. »Ko se mlaj poravna z vašimi odnosi, se boste morda odločili, da je čas za skupno življenje, dolgoročno obljubo ali pa bosta šla vsak svojo pot,« napoveduje astrolog.

Dojeli boste, da ekipno delo in sodelovanje prinašata velike koristi.

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

Dvojčka

Pripravite se na veliko dela. Thomas pravi: »Ker mlaj vpliva na področje vaše produktivnosti, boste v svoji dnevni rutini opazili plaz aktivnosti.

Potrudite se in zdaj poiščite najboljše ravnotežje med delom in zabavo. To je tudi odličen čas za iskanje nove službe, prevzemanje večjih projektov na delovnem mestu ali iskanje načinov za izboljšanje dnevnih rutin.«

Rak

Romanca je zagotovo v zraku. Thomas pojasnjuje: »Pripravite se na ogenj v srcu. Zmenki, dvorjenje, zabava, hobiji, ustvarjalnost, šport in igre bodo v vaših mislih igrali glavno vlogo.

Na to glejte kot na enega najpomembnejših obdobij v letu. Sploh samski. Pari pa lahko ponovno zanetite veliko strasti.«

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Lev

Lev, pripravite se na udobje. Astrolog pravi: »Čas je, da se ugnezdite doma. Pod vplivom mlaja na vaše področje družine in doma bi se lahko nenadoma preselili ali prenovili svoje stanovanje.

Morda boste več časa preživeli tudi s širšo družino ali pa boste priskočili na pomoč enemu izmed članov.«

Devica

To je odličen čas za vašo ustvarjalnost. »Mlaj bo vplival na vaš sektor komunikacij in učenja. Ne boste sposobni le prevzeti pomembne pisne, govorne, oglaševalske ali prodajne naloge, ampak boste imeli strastno vizijo, kaj želite sporočiti svetu.

Mlaj vas bo morda spodbudil tudi, da se odpravite na izlet ali si privoščite kratke počitnice,« obljublja Kyle.

FOTO: Daria Kulkova/Gettyimages

Tehtnica

Vedno ste osredotočeni na denar in Thomas pravi: »Prihajajoči mlaj vas bo morda še bolj navdušil nad tem. Lahko prinese novo ponudbo za službo, povišico, dodatni zaslužek ali stranko.

Osredotočite se na svoje finance in razmislite, kako lahko v prihodnjem letu ustvarite več bogastva.«

Škorpijon

Prihaja vaš čas! »Ker bo mlaj v vašem znamenju, boste imeli nenadoma odprta vrata, ki vodijo k vašim največjim osebnim ciljem, načrtom in željam.

Razmislite o vsem, kar želite ustvariti v prihajajočem letu, in se takoj lotite dela,« svetuje astrolog in dodaja: »Vesolje je na vaši strani.«

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Strelec

Strelci, tokrat ostanite v ozadju. »Čas je za sprostitev, samoto in razvajanje,« pravi Thomas. »Mlaj vas bo nekoliko izčrpal, zato boste želeli počivati in napolniti baterije.

Ne zahtevajte preveč od sebe, pustite, da se stvari odvijajo naravno. To bo odličen čas za sanjarjenje, iskanje idej in osredotočanje na duševno zdravje.«

Kozorog

Čas bo za zabavo! »Ker bo mlaj vplival na vaše družabno življenje, boste pripravljeni vsem pokazati, kako zabavni, seksi in priljubljeni ste.

Spoznavanje ljudi, obiskovanje dogodkov ali celo spletni zmenki bodo imeli srečen razplet, zato se povežite in uživajte,« svetuje astrolog.

FOTO: Gettyimages

Vodnar

Vodnar, posezite po naslednji prelomnici. Thomas pravi: »Zelo boste osredotočeni na svoje ambicije in profesionalno življenje. Lahko se pojavi ponudba za boljše delovno mesto ali novo službo pri konkurenčni firmi.

Prav tako lahko prejmete nagrado za dobro opravljeno delo.«

Riba

Čas je, da odprete svoj um. »Prihajajoči mlaj bo energijo usmeril v vašo širitev, pripravljeni boste raziskovati vse, kar vam ponuja življenje,« pravi Thomas.

»Nekateri se boste morda odločili za potovanje ali pa se boste vrnili v šolo. Prav tako se boste morda počutili bolj povezane z duhovno stranjo sebe.«