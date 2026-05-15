Prihaja mlaj v biku: ta tri astrološka znamenja bo popeljal na posebno pot

Če vaše majske rože še niso zacvetele, bo morda prihajajoči mlaj v biku končno prinesel trenutek za razcvet. Nastopil bo 16. maja in Sonce ter luno združil v marljivem, a tudi nekoliko razvajenem znamenju. Prinaša popolno kombinacijo osredotočenosti in želje, ki lahko vaše spomladanske cilje spremeni v resničnost. To je močna priložnost za sajenje semen z resničnim potencialom, še posebej, če spadate med znamenja, ki jih bo mlaj 16. maja najbolj zaznamoval.

Bik je stabilno zemeljsko znamenje zodiaka, njegova energija je hkrati delavna in hedonistična. Zaradi zanj značilne vztrajnosti naloge opravlja temeljito, njegova ljubezen do užitkov pa poskrbi, da zna uživati v sadovih svojega dela. Ko se Sonce in luna združita v znamenju bika, nastanejo idealne kozmične razmere za postavitev trdnih in praktičnih temeljev za nove začetke. To bo čas, da uresničite vse namene in ideje, ki so vam v zadnjem času rojile po glavi: naredite prvi korak.

Mlaj bo tesno povezan z Merkurjem, planetom logike in komunikacije, kar bo spodbudilo intelektualno plat vseh znamenj in okrepilo ustvarjalnost. To bo odlično obdobje za izdelavo načrtov in sklepanje novih povezav, bodisi družbenih bodisi miselnih. Vso to energijo bo dodatno podpiral Jupiter, planet obilja, ki bo v tem času ustvaril harmoničen aspekt s Soncem, luno in Merkurjem, kar prinaša dodatno mero sreče in magije ter pomaga, da vaše zamisli začnejo dobivati konkretno obliko. Pod vplivom bližajočega se mlaja je čas, da prenehate sanjariti in začnete oblikovati življenje, ki si ga želite. Še posebej močno bodo to energijo občutila stabilna znamenja. Katera je res ne smejo zamuditi, razkriva portal Bustle.com.

Bik

Če ste rojeni v znamenju bika, boste pod močnim vplivom tega mlaja. Prihaja pravi trenutek za nov začetek in za to, da zaživite kot prenovljena različica sebe. Ideje, ki so vas v zadnjem času navdihovale, ter povezave, ki ste jih ustvarili, se počasi sestavljajo v smiselno celoto in vam kažejo pot naprej, pot, ki je vznemirljiva, predvsem pa bolj usklajena z osebo, kakršna ste danes. Znate trdo delati, a tokrat boste stvari počeli po svojih pravilih. Dovolite svojim željam, ciljem in vizijam, da stopijo v ospredje in temu primerno tudi ukrepajte.

Lev

Levi ste rojeni, da sijete in pod vplivom tega mlaja ne boste za nikogar želeli zmanjšati svojega žara. Dogajanje na nebu bo osvetlilo področje kariere, poudarilo vaše največje poklicne ambicije in vas opomnilo, da so sanje dosegljive. Potrebujete le več samozavesti, bolj premišljen načrt in pripravljenost, da stopite na višjo raven. Če boste vztrajni, lahko osvojite prav vsak vrh. Svojo karierno pot gradite korak za korakom: če začnete danes, boste jutri že bližje cilju.

Škorpijon

Vsako partnerstvo zahteva določeno mero predaje. Navsezadnje nihče ne more nadzorovati nikogar drugega razen sebe, prav zato škorpijoni pogosto težko popolnoma druge spustite blizu. Prihajajoči mlaj vas bo spomnil, da lahko drugim, ne le zaupate, temveč z njimi ustvarite nekaj še močnejšega. To bo pomemben čas za poglobitev obstoječega odnosa ali celo za začetek nove skupne poti z nekom, ki vam veliko pomeni.