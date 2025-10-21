  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Tu je mlaj: vrnitev sreče za tri astrološke znake

Današnji mlaj v tehtnici prinaša val olajšanja za tri astrološka znamenja.
FOTO: Mike Wolf/Gettyimages 

FOTO: Mike Wolf/Gettyimages 

FOTO: Shironosov/Gettyimages 

FOTO: Shironosov/Gettyimages 

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages FOTO:

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages FOTO:

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

FOTO: Evergreenplanet/Gettyimages 

FOTO: Evergreenplanet/Gettyimages 

FOTO: Mike Wolf/Gettyimages 
FOTO: Shironosov/Gettyimages 
FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages FOTO:
FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages
FOTO: Evergreenplanet/Gettyimages 
M. Fl.
 21. 10. 2025 | 06:00
6:25
A+A-

To ne bo dramatičen mlaj, temveč nežen, tih preobrat. Nastopil bo občutek, kot bi se s prsi dvignilo breme, ki so ga tako dolgo nosili, da so pozabili, kaj pomeni svobodno zadihati.

Za tri znamenja pomeni ta mlaj pravi notranji preobrat: konec bo izčrpanosti, pretiranega prilagajanja in čustvenih vrtincev.

Moč tehtnice in povezava s Plutonom

Tehtnica simbolizira ravnovesje, harmonijo in pravičnosti. To je znamenje odnosov z drugimi in s samim seboj. Aktualni mlaj tvori harmoničen aspekt s Plutonom v vodnarju, kar pomeni, da so idealni pogoji za preoblikovanje, ne da bi uničili vse okoli sebe. Kdo bo v tem obdobju deležen največje sreče?

Rak: končno notranji mir

Spoštovani raki, zadnji meseci so bili za vašo občutljivo naravo izjemno naporni. Čustveni vzponi in padci so vas izčrpavali. Ves čas ste bili tam za druge, skrbeli, poslušali, podpirali. A kdo je bil tam za vas?

Široko srce, ki je običajno vaša moč, se je začelo zdeti kot prekletstvo. Na trenutke ste se počutili, kot da se izgubljate v potrebah drugih.

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages
FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

Mlaj v tehtnici aktivira vašo 7. hišo odnosov in prinaša ključno spoznanje: ne morete biti čustvena opora za vse. Dovoljeno vam je reči ne, dovoljeno vam je postaviti meje, dovoljeno vam je prekiniti odnose, ki le pijejo vašo energijo.

21. oktobra boste s presenetljivo jasnostjo videli, kateri odnosi so uravnoteženi in kateri že dolgo niso. In to ne bo boleče, prav nasprotno: bo osvobajajoče.

Tudi vaše srce bo znova prepoznalo, kdo vas resnično vidi, podpira in ceni. In tudi, kam ste vlagali energijo iz dolžnosti, navade ali občutka krivde.

Priporočilo:

Danes si vzemite čas zase. Pojdite sami na sprehod. V mirnem kotičku si zapišite: Kateri odnosi mi dajejo moč? Kateri me izčrpavajo? Odgovori vas bodo presenetili.

To je vaš osebni ponovni zagon. Lahko se na novo definirate: ne zato, ker ste stvari počeli narobe, ampak ker bo povsem jasno, kaj v resnici potrebujete za srečo.

Kozorog: osvobojeni pritiska popolnosti

Kozorogi, kot vedno ste vztrajali. Z neomajno disciplino ste kljubovali pritiskom v službi. Dali ste vse od sebe in še več. Prevzemali odgovornosti, reševali težave, opravljali nadure.

A v zadnjem času ste se večkrat upravičeno vprašali: »Za kaj sploh vse to?« Uspehi, za katere ste garali, niso prinesli zadovoljstva. Priznanje, ki ste ga zaslužili, ni prišlo. V vas se je začela nabirati utrujenost, telesna in duševna.

Mlaj v tehtnici osvetljuje vašo 10. hišo kariere in življenjskega poslanstva. To je nežen, a odločen opomnik: ali res živite življenje, ki ste ga želeli?

V teh dneh boste začeli na novo gledati na svoje delo in cilje. Jasno boste videli, kje ste se izgubili v pričakovanjih drugih in pozabili nase.

Dobra novica? Ni vam treba zapustiti službe ali obrniti življenja na glavo. Ta mlaj vam daje modrost za počasne, a trajne spremembe.

FOTO: Shironosov/Gettyimages 
FOTO: Shironosov/Gettyimages 

Morda iskren pogovor z nadrejenim o obsegu dela, morda odločitev, da ne delate več nadur. Morda se pojavi želja po dodatnem izobraževanju ali premestitvi.

Priporočilo:

Naredite dva seznama: na prvega zapišite vse, kar vas pri trenutni službi moti, na drugega pa, kakšen bi bil vaš idealni delovni dan.

Potem se vprašajte: Katere konkretne korake lahko naredim, da grem od prvega seznama proti drugemu?

Ta mlaj vam daje moč, da spremenite smer; ne stran od ciljev, ampak proti bolj izpolnjujoči poti do njih.

Strelec: notranji kompas bo znova našel pravo smer

V zadnjih mesecih ste bili nemirni. Nič se ni zdelo prav. Stvari, ki so vas prej navduševale, so postale prazne. Tudi potovanja in pustolovščine so bile bolj kot veselje, beg.

Kot bi se pokvaril vaš notranji kompas. Niste vedeli, kaj vas v resnici veseli in noben zunanji dosežek ni dal občutka izpolnjenosti.

Mlaj v tehtnici aktivira vašo 11. hišo prijateljstev, vizij in skupnosti. In prinaša pomembno spoznanje: ker ste predolgo živeli v skaldu s pričakovanji drugih, ste izgubili stik s sabo.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages FOTO:
FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages FOTO:

V zadnjem času ste morda sledili ciljem, ki niso bili vaši. Gibali ste se v krogih, kjer se niste zares našli. Živeli ste za ideale, ki vam jih je prodala družba, ne pa vaš notranji glas.

Prihaja sprememba: ne potrebujete več zunanjega potrjevanja. V vaše življenje bodo vstopili ljudje, ki vas res razumejo. Takšni, v družbi katerih se ni treba pretvarjati. In hkrati boste prepoznali, kateri cilji so zares vaši in kateri le posledica družbenega pritiska.

Ko boste znova v stiku s svojo resnično naravo, se bo vse začelo postavljati na svoje mesto. Vaša energija bo znova stekla, tokrat v pravo smer. Vaši cilji bodo znova barviti, in to v vaših barvah.

Priporočilo:

Vprašajte se: Kaj me resnično oživi? Ne, kaj bi me moralo oživiti. Ne, kaj drugi občudujejo. Ampak kaj zaneti ogenj v vaši notranjosti.

Zapišite tri stvari, ki vam dajo ta občutek, da živite in naredite načrt, s pomočjo katerega jih boste pogosteje vnesli v svoje življenje.

Še za konec

Oktobrski mlaj ni divji začetek, je nežna notranja revolucija. Rak, kozorog in strelec bodo začutili olajšanje in ponovno povezavo s sabo.

FOTO: Evergreenplanet/Gettyimages 
FOTO: Evergreenplanet/Gettyimages 

Ne potrebujete velikih odločitev. Potrebujete resnico, ta mlaj vam jo prinaša v miru, piše portal Zodiac helps.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Baba Vanga razkriva, kateri 4 astrološki znaki vstopajo v zlato obdobje življenja

Usoda se jim nasmiha.
20. 10. 2025 | 05:30
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Merkur ne prinaša samo težav, na ta tri znamenja bo vplival odlično

Dogajanje na nebu bo govorilo v prid nekaterim astrološkim znakom.
17. 10. 2025 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi? Največji borci med astrološkimi znaki

Nekateri slovijo po borbeni naravi.
16. 10. 2025 | 06:00

Več iz teme

Mlajsrečaastrološki znaki
ZADNJE NOVICE
05:59
Bulvar  |  Glasba in film
ODPORNIKI

Še nikoli na filmskem platnu: Andrina posnela prvi celovečerec o avstrijskih partizanih (FOTO)

Kraj dogajanja filma v režiji Andrine Mračnikar je vas na avstrijskem Koroškem. Tematizira zgodovino odpora koroških Slovencev proti nacistični diktaturi.
21. 10. 2025 | 05:59
05:15
Novice  |  Slovenija
SPLETNA DRAŽBA

Vrhunska vina in dobrodelni namen (FOTO)

Izkupiček spletne dražbe bodo namenili za nakup dializnega aparata.
21. 10. 2025 | 05:15
05:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
LOUVRE

Profesionalci na delu: v sedmih minutah v Louvru ukradli osem neprecenljivih kosov (FOTO)

S krajo se nadaljuje žalostni niz v Franciji. Tatovi plena v trenutnem stanju ne bi mogli prodati.
21. 10. 2025 | 05:11
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
STRELEC IN ŽRTEV STA SE POZNALA

Krvavo jutro v Pivki: Miran na pločniku pod trgovino ustrelil Natašo in še sebe (FOTO)

V Pivki je 46-letni moški 49-letno vzgojiteljico umoril blizu vrtca. Korpar in Stavanja Želodčeva sta se poznala, motiv neznan.
Tomica Šuljić21. 10. 2025 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
SLOVENŠČINA

Jezikovni nasveti: Kakšne buče so to

Ne mislimo na neresnične oziroma pretirane zgodbe, ampak na pridelek z njiv in vrtov.
21. 10. 2025 | 02:00
23:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GLORIA

Nesreči vzpenjače v Lizboni botrovala okvara kabla

V nesreči tirne vzpenjače Gloria je 3. septembra umrlo 16 ljudi, med njimi pet Portugalcev in 11 tujcev.
20. 10. 2025 | 23:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Ali poročati o napadu ali ga prikriti?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Ali poročati o napadu ali ga prikriti?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

»Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Alarmantno: Le 5 % stavb v Sloveniji ustreza zelenim standardom

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Lahko res verjamemo prehranskim oznakam na živilih?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Kaj pa, če imam premalo kosti?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki