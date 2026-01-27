Prihaja prvi retrogradni Merkur letos: kaos za štiri astrološke znake

Prvi retrogradni Merkur bo letos nastopil 26. februarja in bo trajal do sredine marca. To obdobje v astrologiji velja za enega izmed najbolj zahtevnih, saj slabo vpliva na komunikacijo, tehnologijo, načrte in vsakodnevne obveznosti, kar bodo posebej občutili štirje astrološki znaki. Med retrogradnim Merkurjem se zdi, kot da planet, ki simbolizira razmišljanje, govor in informacije, potuje nazaj. Z astrološkega vidika to prinaša zmedo v mislih, pogostejše nesporazume, napačno interpretirana sporočila, zamude in težave pri dogovorih. Posebej kritično obdobje lahko pričakujejo ribe, strelci, dvojčki in device.

FOTO: Gettyimages

Pri njih se lahko pojavi največ zmede, nervoze ali frustraciji pri načrtovanju, komunikaciji in sprejemanju odločitev. Mogoče je, da bodo imeli občutek, da jim ne gre nič po načrtu in da se stalno pojavljajo nove ovire. Vendar retrogradni Merkur ne prinaša le težav. To obdobje pogosto odpira prostor za premislek o preteklih situacijah, odnosih in odločitvah. Z odpiranjem starih tem nastopi priložnost, da se nekaj popravi, razjasni ali dokončno zaključi. Astrologi svetujejo dodatno previdnost pri pomembnih odločitvah, podpisovanju pogodb in začetku novih projektov. V tem času je bolje ravnati premišljeno, temeljiteje preverjati informacije in se izogibati hitrim zaključkom. Potrpežljivost in pozornost lahko, zlasti rojenim v omenjenih znakih, pomagata preprečiti nepotrebne napake in nesporazume, svetuje portal Žena.rs.