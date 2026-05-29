Prihaja redka modra polna luna: tako bo vplivala na vsako znamenje

Polna luna bo v nedeljo zasijala v znamenju strelca in prinesla premik, ki ga po intenzivnem, napetem in zelo dinamičnem obdobju še kako potrebujemo. Pred nami sta novo upanje in občutek, da se odpira nekaj pomembnega. Ta redek pojav, ko sta dve polni luni v enem mesecu, deluje kot zaključek močnega življenjskega poglavja in uvod v novo obdobje. Spodbuja nas, da poiščemo svojo moč in notranjo svetlobo, kako bo vplivalo na vsako znamenje, razkriva Your tango.

Oven

Ovni bodo znova stopili v ospredje. Polna luna v pustolovskem strelcu jih povezuje s svetom okoli njih, zato bo to odličen čas za širjenje znanja ali načrtovanje potovanja. Na površje lahko pridejo teme, povezane z družinsko zgodovino, zato bo obdobje precej čustveno. Ovni so borci in pripravljeni na vse, kar jim nastavi življenje. Jupiterjeva energija bo okrepila njihovo samozavest, hkrati pa bo pomembno, da se naučijo pravilno ravnati s svojimi čustvi, jih ne potlačijo vase, temveč jih izrazijo na primeren način.

Bik

Bikom polna luna prinaša močno in preobrazbeno energijo. Z nastopom v strelcu jih bo spodbudila k iskanju opore v svojih projektih in ljudeh, ki jim stojijo ob strani. Imeli bodo veliko notranje moči, ki jo bodo opazili tudi drugi. To bo čustveno obdobje, povezano predvsem s preteklostjo. Čeprav bo zahtevno, bodo biki jasneje videli, koliko so v resnici napredovali. Pretekle izkušnje so jih, zlasti z Marsom, ki je trenutno v njihovem znaku, oblikovale v močnejše ljudi.

Dvojčka

Energija polne lune bo dvojčkom pomagala obnoviti odnose z drugimi in izboljšati odnos do samih sebe. Uran v dvojčkih že spreminja njihov pogled na življenje, polna luna pa prinaša potrebno stabilnost. Ker je v strelcu bo olajšala razmislek o spremembah, ki se dogajajo okoli njih. To bo čas za umik vase in bolj premišljeno načrtovanje prihodnosti. Hkrati se bodo naučili biti bolj prisotni za druge. Z večjo zrelostjo in sočutjem se bodo izboljšali tudi njihovi odnosi.

Rak

Polna luna v strelcu bo za rake obdobje druženja, praznovanj in novih poznanstev. Čaka jih več povabil na dogodke in več povezovanja z ljudmi. Zaradi Venere v njihovem znamenju bodo posebej privlačni in karizmatični. V tem času bodo privlačili nove ljudi, a hkrati razmišljali o vsem, kar so doživeli v zadnjem letu. Občutki bodo lahko nekoliko grenko-sladki, vendar jim bo polna luna prinesla tudi pomembno sporočilo: ostati morajo osredotočeni in optimistični.

Lev

Levom ta polna luna prinaša energijo, ki so jo ognjena znamenja dolgo čakala. Ker bo nastopila v strelcu jim vrača pogum in upanje. To ne bo čas za opuščanje ciljev, temveč za njihovo aktivno uresničevanje. Pomembna bo ustvarjalnost, saj bodo čutili močno potrebo po tem, da ustvarijo nekaj novega. Mars v biku in Merkur v dvojčkih bosta dodatno spodbujala njihovo izražanje in miselno živahnost.

Devica

Device bo prihajajoča polna luna usmerila v preteklost. Pomembno bo, da se vprašajo, kako dobro skrbijo zase. To bo obdobje zdravljenja starih ran in iskanja notranjega otroka, v katerem lahko računajo na podporo družine. Merkur v dvojčkih jim bo dal prava orodja za premagovanje tega obdobja, Jupiter v raku pa jim bo pomagal prepoznati, kdo so njihovi pravi prijatelji. Prav to jim bo dalo dodatno moč.

Tehtnica

Polna luna v strelcu bo tehtnicam pomagala razumeti, kako pomembno je uživati v svojem delu. To bo tudi dober čas za hobije in stvari, ki jih veselijo. Sezona dvojčkov jim odkriva, zakaj je pomembno slediti tistemu, kar imajo radi. Sodelovanje z drugimi jih je veliko naučilo o vodenju. Zdaj bodo lažje zaupali sebi in pokazali svojo samostojnejšo plat.

Škorpijon

Škorpijonom trenutno skoraj nič ne more stopiti na pot. Polna luna v strelcu jih bo spomnila, da so njihove možnosti praktično neomejene. To bo čas za širjenje obzorij, načrtovanje prihodnosti in sledenje temu, kar jih osrečuje. Dogajanje na nebu jim bo pokazalo, kaj so v odnosih pripravljeni sprejeti. Samski bi lahko spoznali nekoga posebnega, saj bo ljubezenska energija zelo močna. Tisti v razmerju pa bodo imeli priložnost še poglobiti vez s partnerjem.

Strelec

Polna luna bo v znamenju strelca, zato bodo strelci še posebej močno občutili njen vpliv. To bo trenutek pregleda vsega, kar so se naučili in prestali v zadnjem letu. Ta redek pojav jim bo dal občutek zmage, saj bodo jasneje videli svojo življenjsko pot. Hkrati bodo dobili priložnost, da se bolj povežejo s svojimi čustvi. Energija tega obdobja jih bo pripravila na čas, ko bo Jupiter poleti vstopil v leva. Pomembno bo ohraniti svoje sanje in ne stopati v senco drugih.

Kozorog

Modra luna v strelcu bo kozorogom odprla možnost za pravo ljubezensko zgodbo. Če so preveč časa namenjali delu in zanemarjali partnerstvo, jim bo ta pojav pomagal k večjemu sočutju in čustveni dostopnosti. Na površje bo prišlo veliko stvari, Jupiter v raku jih bo postopoma spremenil. Samski bodo končno razumeli, kaj pravzaprav iščejo v odnosu.

Vodnar

Sezona dvojčkov bo za vodnarje kot nadgradnja. Polna luna bo osvetlila njihove navade in rutino, zato bo, če si želijo sprememb, pomembna disciplina. Uran prinaša presenečenja, a vodnarji bodo pripravljeni nanje. Dobro bo sodelovati s prijatelji ali sodelavci ter skupaj razvijati nove ideje. Čaka jih več povezovanja z ljudmi, s katerimi delajo ali se izobražujejo.

Ribi

Polna luna bo ribam osvetlila področje kariere in jih spomnila, koliko truda so vložile v zadnjih letih, ko je bil Saturn v njihovem znamenju. Hkrati dogajanje na nebu prinaša več romantike in optimizma na ljubezenskem področju. Odnosi bodo delovali bolj odprto in povezano, komunikacija pa bo zaradi Merkurja v dvojčkih tekla lažje. To bo, če želijo, da se njihovi odnosi razvijajo v pravo smer, obdobje iskrenosti in preglednosti.