Prihaja retrogradna Venera: štirim znakom odpira stare čustvene rane

Venera, ki se bo 3. oktobra v škorpijonu začela retrogradno gibati, odpira obdobje, v katerem se po astrologiji vračamo k starim čustvom, nerazrešenim odnosom in vprašanjem, na katera morda nikoli nismo dobili pravega odgovora. To ne pomeni, da se bo vsakomur na telefonu pojavilo sporočilo nekdanje ljubezni. Vrnitev preteklosti se lahko pokaže tudi kot nenadno razmišljanje o nekom, ki ga že dolgo nismo videli, srečanje, ki prebudi stara čustva, ali težava v sedanji zvezi, ki smo jo poskušali pozabiti. Še posebej zanimivo obdobje se začenja za štiri astrološka znamenja. Zanje bi lahko začetek oktobra odprl čustveno zgodbo, za katero so mislili, da je že zaključena. Kateri so ti znaki, niza Zadovoljna.rs.

Škorpijon

Škorpijoni bodo retrogradno Venero občutili najbolj osebno, saj se bo začela navidezno nazaj gibati v njihovem znamenju. Ljubezen, privlačnost, samozavest in odnos do lastnih želja bodo predmet temeljitega premisleka. Nekdo iz preteklosti se bo lahko ponovno pojavil prav takrat, ko ste pomislili, da ste to zgodbo končno pustili za seboj. Lahko bo šlo za sporočilo, naključno srečanje ali preprosto okoliščino, ki vas bo vrnila k nečemu, kar se je nekoč zgodilo. Najpomembnejše vprašanje ne bo, ali se ta oseba želi vrniti, temveč ali si vi še vedno želite istega, kar ste si želeli takrat.

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Škorpijoni, ki so v zvezi, se bodo morda znova soočili s temo, ki nikoli ni bila popolnoma razrešena. Če obstaja težava z zaupanjem, ljubosumjem ali bližino, jo bo težje prezreti. Ne hitite z odločitvami. Začetek retrogradne Venere šele odpira proces, ki bo trajal več tednov, zato ni nujno, da bo tisto, kar boste čutili 3. oktobra, enako temu, kar si boste želeli, ko boste imeli celotnejšo sliko.

Bik

Za bike bo to še posebej pomembno obdobje, saj je Venera njihov vladajoči planet, retrogradno gibanje pa se začne v škorpijonu, znamenju, ki je nasproti bika, in na področju, povezanem s partnerstvi. Posledično lahko v ospredje znova pride nekoč pomemben odnos. Če ste samski, se lahko v vaše življenje vrne oseba iz preteklosti ali boste začeli drugače razmišljati o odnosu, ki se je končal brez pravega odgovora. Privlačnost bo močna, vendar ne dovolite, da bi nostalgija izbrisala razloge, zaradi katerih se je zgodba prvič končala.

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Za bike, ki so v zvezi, bo to obdobje, v katerem se bo v odnosu ponovno odprla stara tema. Tokrat je ne bo dovolj samo potisniti pod preprogo. Dobra stran vsega tega je možnost, da bo vse postalo bolj jasno. Nekateri odnosi bodo deležni nove priložnosti, pri drugih boste spoznali, da je čas, da jih zares pustite za seboj.

Rak

Raki vstopajo v zelo zanimivo ljubezensko obdobje, saj se bo Venera začela navidezno vzvratno gibati na področju njihove astrološke karte, povezanem z romantiko, zaljubljenostjo, užitkom in strastjo. Začetek oktobra zato prebuja stara čustva do osebe, ki je niste povsem pozabili. Možno bo sporočilo nekdanje ljubezni, srečanje z nekom, ki ga že dolgo niste videli, ali preprosto trenutek spoznanja, da neka čustvena zgodba nikoli ni dobila pravega zaključka.

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Samski raki bi morali biti še posebej previdni pri idealiziranju preteklosti. To, da nekoga pogrešate, še ne pomeni, da so izginile težave, zaradi katerih odnos ni uspel. Na rake v zvezi bo imela retrogradna Venera drugačen učinek: vračanje romantike, ki se je izgubila v vsakodnevnih obveznostih. Ni nujno, da je vse, kar se vrača iz preteklosti, slabo. Včasih se vrne tudi nekaj dobrega, za kar smo v zvezi nehali skrbeti.

Lev

Za leve bo vse posebej intenzivno, saj v njihovo astrološko znamenje vstopa Mars in prinaša več energije, poguma ter želje po prevzemanju pobude. Nekaj dni pozneje bo retrogradna Venera pozornost usmerila k veliko bolj zasebnim temam. Preteklost lahko potrka na vrata prek družine, doma ali čustvene zgodbe, ki je pustila globoko sled. Nekateri levi bodo znova navezali stik z osebo, s katero imajo dolgo skupno zgodovino, drugi bodo spoznali, kako močno nekatere stare izkušnje še vedno vplivajo na njihove sedanje odnose.

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Mars v vašem znamenju vam govori, da morate nekaj storiti takoj, retrogradna Venera pa svetuje ravno nasprotno, najprej ugotovite, kaj v resnici čutite in ne hitite z velikimi ljubezenskimi potezami. Če se nekdo vrne, si vzemite čas in ugotovite, ali se je vrnila samo oseba ali pa se je zares spremenilo tudi nekaj, zaradi česar bi lahko bila tokrat zgodba drugačna.