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Prihaja retrogradni Merkur: najbolj na udaru bo teh pet astroloških znakov

Prihajajoči retrogradni Merkur bo poudaril družinske in čustvene odnose.
FOTO: Rajatk/Gettyimages

FOTO: Rajatk/Gettyimages

FOTO: Olga Rolenko/Gettyimages

FOTO: Olga Rolenko/Gettyimages

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

FOTO: Igor Barilo/Gettyimages

FOTO: Igor Barilo/Gettyimages

FOTO: Rajatk/Gettyimages
FOTO: Olga Rolenko/Gettyimages
FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages
FOTO: Centralitalliance/Gettyimages
FOTO: Igor Barilo/Gettyimages
M. Fl.
 12. 6. 2026 | 06:00
3:40
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Pripravite se na novi retrogradni Merkur, ki skupaj s prvimi dnevi koledarskega poletja prihaja 29. junija in bo trajal vse do 23. julija. Nekateri njegove vplive v obliki družinskih napetosti in težav na delovnem mestu morda že občutijo. Medtem ko previdnost pri večini ne bo odveč, obstaja pet znakov, ki bodo najbolj na udaru, obdobje pa bodo uspešno prestali le s pravo strategijo.

Dvojčka

Retrogradni Merkur za dvojčke vedno predstavlja poseben izziv, saj je to njihov vladajoči planet. V tem obdobju bodo morali rojeni v tem znaku prevetriti svoje načrte, cilje in način, kako se predstavljajo drugim. Če bodo to storili še pred začetkom retrogradnega obdobja, se lahko izognejo težavam z dokumenti, izgubo pomembnih datotek in ponavljanjem starih napak. Skrbno preverjajte informacije in se izogibajte odločitvam, ki temeljijo zgolj na čustvih, tako vam na videz vzvratno gibanje vašega planeta ne bo prišlo od živega.

FOTO: Olga Rolenko/Gettyimages
FOTO: Olga Rolenko/Gettyimages

Devica

Drugo znamenje pod vplivom Merkurja bo devica. Rojeni v tem znaku slovijo po organiziranosti, pozornosti do podrobnosti, natančnosti in analitičnem pristopu k življenju. V času retrogradnega Merkurja naj svojo pozornost usmerijo predvsem v družino in dom. Da ne bi prišlo do motenj v vsakodnevni rutini, naj pravočasno opravijo vse gospodinjske obveznosti, čeprav bodo morda zahtevale več časa in truda kot običajno. Device posebej bodite previdne pri financah, dokumentih in poročilih, saj se napake v naglici zgodijo hitro, težko pa jih je pozneje popraviti.

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages
FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

Rak

Retrogradni Merkur bo najmočneje vplival prav na rake, saj bo potekal v njihovem znamenju. Astrologija jih opozarja, da bodo številna dolgo zanemarjena vprašanja nenadoma zahtevala rešitev. Lahko se pojavijo stare družinske zamere, nepredelani konflikti in težki pogovori z bližnjimi. Najboljša strategija bo mirnost. Namesto burnih čustvenih odzivov se osredotočite na krepitev družinskih odnosov in ustvarjanje prijetnega vzdušja doma.

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages
FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

Riba

Prihajajoče obdobje bi lahko bilo za ribe čustveno zelo zahtevno. Predstavniki tega znamenja so znani po občutljivosti in močno razviti intuiciji, vendar lahko retrogradni Merkur vnese precej zmede. Če se boste znašli v obdobju negotovosti, ne boste več jasno razumeli svojih želja in prioritet ali boste začutili, da stvari, ki so bile nekoč pomembne, izgubljajo pomen, je najbolje, da se posvetite analizi svojih odnosov in družbenega kroga. Retrogradni Merkur vam lahko pomaga razumeti, kaj je res pomembno, vendar le, če boste vsako situacijo obravnavali mirno in premišljeno.

FOTO: Igor Barilo/Gettyimages
FOTO: Igor Barilo/Gettyimages

Škorpijon

Še eno vodno znamenje, ki bo v središču astroloških dogajanj, je škorpijon. Znan je po čustveni globini, želji po nadzoru in občutljivosti glede zaupanja. V prihodnjih tednih bi se lahko ponovno pojavili stari konflikti, nedokončani finančni dogovori ali pretekle romantične zveze. Možno je tudi vračanje ljudi iz preteklosti, kar bo sprožilo mešane občutke. Škorpijoni, posebej bodite previdni na finančnem področju. Med retrogradnim Merkurjem ne nasedajte lepim obljubam in bodite pozorni pri vseh ponudbah. Prav tako pazite na svoje besede, saj lahko že nenamerna grobost povzroči resen spor, opozarja portal žena.rs.

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