HOROSKOP

Prihaja retrogradni Merkur: trem znakom prinaša velike težave

Retrogradni Merkur v znamenju rib bo za nekatera astrološka znamenja posebej naporen.
M. Fl.
 25. 2. 2026 | 06:00
3:06
A+A-

Od 26. februarja do 20. marca bo Merkur navidezno potoval vzvratno. V času njegove retrogradnosti pogosto prihaja do situacij, v katerih je priporočljivo upočasniti in dobro pretehtati svoje odločitve. Ne bodite presenečeni, če v naslednjih tednih ne boste pravilno razumeli nekaterih sporočil ali boste podpisali nekaj, kar boste kasneje obžalovali. Zlasti, kadar je retrogradni Merkur v ribah, so misli in besede manj natančne in nesporazumi pogostejši, kot običajno. Previdnost velja za vsa astrološka znamenja, tokrat pa bodo po pisanju portala Glossy najbolj na udaru tri od njih.

Dvojček

Dvojčkom vlada Merkur, zato je njihov način razmišljanja in izražanja neposredno povezan s tem planetom, kar pomeni, da lahko retrogradnost nanje še posebej močno vpliva. V tokratnem obdobju Merkurjevega navideznega vzvratnega gibanja se bodo rojeni v tem znamenju soočali z velikimi nesporazumi v komunikaciji: sporočila bodo lahko napačno razumljena, tudi na videz nepomembne izjave pa bodo povzročale nesporazume ali konflikte. Tveganje napačnega razumevanja tujih namenov ali nepredvidenih težav s tehnologijo, kot so okvare naprav ali izguba podatkov, bo večje kot običajno. Zaradi vsega tega se dvojčkom svetuje, naj dvakrat preverijo informacije in se, dokler traja retrogradni Merkur, izogibajo hitrim zaključkom ter pomembnim odločitvam.

Lev

Levom, ki so radi v središču pozornosti in imajo jasno predstavo o svoji vlogi, lahko retrogradni Merkur nameni situacije, ki bodo zamajale njihov občutek varnosti in nadzora. Finančno stanje bo dobro, a to znamenje bo v naslednjih tednih doživelo izzive pri izražanju svojih stališč v osebnih odnosih, saj bo lahko retrogradni Merkur v ribah zabrisal meje in povzroči nesporazume glede pričakovanj do partnerja ali prijateljev. Levi bodo frustrirani, če njihove ideje ne bodo razumljene tako, kot so si zamislili, kar bo pripeljalo do napetosti v komunikaciji in razmerjih. Prav tako se lahko pojavijo nepričakovane spremembe ali zamude v načrtih, zato levom ne bo všeč občutek, da morajo malce upočasniti in se bolj kot na načrte osredotočati na  tisto, kar že imajo.

Ribe

Retrogradni Merkur bo za ribe posebej naporen, saj bo poudaril čustvene dileme, odprl stare rane in obudil nejasne opomnike iz preteklosti, ki se bodo nepričakovano pojavili. Ribe bodo pri sprejemanju odločitev bolj negotove kot običajno, težje bodo prepoznavale, kaj se resnično dogaja in kaj se jim le dozdeva. Jih je nekdo res užalil ali se jim to samo zdi? Zadeve ne bodo povsem jasne.  Zato bi se morali rojeni v tem znaku izogibati pomembnim pogovorom ali pogodbam in počakati, da se energije stabilizirajo, do tedaj pa se osredotočati na introspektivno delo in dokončanje začetih procesov. Novi projekti lahko počakajo.

Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Merkurjeva retrogradnost: odsvetujejo se večji nakupi, potovanja in še kaj

Svetuje se urejanje stvari iz preteklosti, popravljanje za nazaj, dokončevanje projektov.
Joy Lotos24. 2. 2026 | 06:35
Lifestyle  |  Astro
LJUBEZENSKI HOROSKOP

Sezona rib: pet znakov, se bodo znašli v vrtincu skrivnosti in prevar

Nekaterim znakom zaradi skrivne ljubezni konec drugega meseca v letu grozi škandal.
20. 2. 2026 | 06:00

horoskopretrogradni Merkurodnosičustva
