Prihaja snežna polna luna: tako bo vplivala na vaše znamenje

Prvega februarja bo v znamenju leva nastopila polna luna, ki nosi tradicionalno ime snežna luna. Ta bo ogrela srca in pomagala pri povezovanju z našim notranjim jazom. Jasno bo, kaj nas osrečuje, kaj je gonilo ambicij in kaj pomeni ljubezen, kako bo vplivala na vsak astrološki znak, razkriva Your tango.

FOTO: Nevarpp/Gettyimages

Oven

Ta polna luna v ospredje postavlja vprašanje, kaj si želite doseči na področju izobraževanja in kariere. To bo dober čas za začetek nečesa novega ali za zaključek obstoječega projekta. Osredotočite se na širjenje svojih spretnosti in osvajanje novih znanj. To bo hkrati obdobje, ko boste morali, tudi če ste vodja, dobro sodelovati z drugimi. Bodite ekipni igralec, aktivno poslušajte in drugim dajte občutek, da vam lahko zaupajo.

Bik

Kariera in dosežki bodo na prvem mestu. Polna luna osvetljuje vaše cilje in potrebne načrte za njihovo uresničitev. Prav tako se osredotoča na to, kar ste dosegli v zadnjih šestih mesecih in na to, kaj pričakujete od prihodnosti. Če želite spremembe, bo nastopil čas, da se pripravite nanje. Ne obupajte, če niste tam, kjer želite biti. Še vedno imate na voljo veliko časa in prostora za rast.

Dvojčka

Prihajajoča polna luna vas bo podučila o učinkovitem izražanju sebe in komunikaciji z drugimi. Tudi vaši ustvarjalni izrazi so del te energije, saj vas bo spodbudila, da se vrnete k vsemu, na čemer ste delovali v zadnjih šestih mesecih. Na splošno vam bo dogajanje na nebu pomagalo izboljšati svoje veščine, saj sezona vodnarja prinaša potrpežljivost in predanost, potrebni za izvedbo načrtovanih projektov.

FOTO: Galina Zhigalova/Gettyimages

Rak

Še posebej boste pozorni na svoje materialne dobrine. Polna luna v levu bo na površje prinesla nekaj krutih resnic, še posebej, če ste bili impulzivni. To bo čas za analizo vaše delovne etike in načina, kako obvladujete svoje naloge. Tisti raki, ki ste v zadnjem času dosegli odlične rezultate, boste doživeli val visoke samozavesti. Levja privlačnost bo izpostavila talente in darove, ki jih imate na voljo.

Lev

Polna luna v vašem znamenju vam prinaša zelo močno energijo. Pripravite se na novo notranjo moč, saj bo čustvena luna prebudila nekaj znotraj vas. Sezona vodnarja je čas, da se vrnete k sebi. To bo obdobje za učenje, kako sebi postati najboljši prijatelj. Veliko boste spoznali o svojih ciljih, sanjah in tudi strahovih. Na splošno bo to obdobje, v katerem vam bo s podporo drugih uspelo napisati novo zgodbo.

Devica

Čudovit čas, da si privoščite počitek, upočasnite in si namenite veliko ljubezni in skrbnosti. Namesto da bežite pred svojimi čustvi, vas ta bo polna luna spodbudila, da se soočite z njimi. Da bi se poglobili v svoje misli, pišite dnevnik ali meditirajte. Polna luna vam bo pokazala, kako pridobiti več discipline in biti tam zase. Ne osredotočajte se preveč na popolnost. Ta pojav vam bo pokazal, da so, dokler se iz njih učite, napake v redu.

Tehtnica

Za tehtnice bo prihajajoče obdobje čas za čustveno ranljivost. Cenite ljudi, ki jih imate radi, in tiste, ki vas podpirajo ter ljubijo. To bo tudi priložnost, da se ozrete na spremembe, ki ste jih v svojih družbenih krogih doživeli v zadnje pol leta in razmislite, koga želite vključiti v svojo prihodnost ter koga iz nje izbrisati.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Energija polne lune bo osvetlila vaše poklice cilje in akademske dosežke. Velik projekt, na katerem ste delali, se bo zaključil, saj bo luna nagradila trdo delo in napore zadnjih šestih mesecev. Morda se boste spraševali, kaj še želite v sezoni vodnarja doseči. Razmislite o dinamikah, ki jih imate s sodelavci ali sošolci. Poglejte, kako lahko postanete boljši vodja, in z večjim zaupanjem stopite v svojo vlogo.

Strelec

Polna luna v levu služi kot uvod v to, kar lahko pričakujete. Spodbuja željo po učenju nečesa novega. Če želite napredovati v karieri, vam kaže smer, po kateri morate iti. To bo ob tem priložnost, da se osredotočite na spretnosti, ki jih želite izboljšati. Pisatelji, glasbeniki, umetniki in drugi ustvarjalci naj se posvetijo razvijanju svojih veščin.

Kozorog

Prihajajoča polna luna vam bo pomagala razumeti svojo psihološko strukturo. Osvetlila bo vašo preteklost in teme, povezane z otroštvom ali družinsko zgodovino. To bo obdobje raziskovanja in odkrivanja resnic. Čeprav z nekaj težkimi čustvenimi temami, bo energija koristna in zdravilna.

Vodnar

Vam polna luna prinaša romantično energijo. Če ste v zvezi, pričakujte, da boste svojega partnerja videli v novi luči, saj bo močnejša energija leva osvetlila nov del vajinega odnosa. Če ste samski, vam bo ta tranzit pomagal prepoznati lastnosti, ki jih želite pri prihodnjem partnerju. Merkur in Venera v vašem znamenju povečujeta sočutje in strpnost ter izboljšujeta vaše komunikacijske spretnosti. Čas prinaša tudi mnoge spremembe v vašem profesionalnem življenju, saj vas bodo ljudje videli v bolj pozitivni luči.

FOTO: Gettyimages

Riba

Med to polno luno bo poudarek na vašem osebnem razvoju in transformaciji. Stvari se med sezono vodnarja hitro spreminjajo. Ko bo Saturn naslednji mesec končal prehod skozi vaše znamenje, bodo te spremembe postale jasne. Snežna polna luna bo osvetlila eno najbolj temnih točk vašega astrološkega znaka in vam pokazala, da ste pripravljeni prevzeti nadzor nad svojim življenjem.