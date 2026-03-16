Prihaja spomladansko enakonočje: konec retrogradnega Merkurja in veliki pospeški za ta pomladna znamenja

Astrologi poudarjajo, da se energija v tem obdobju opazno spremeni, predvsem zaradi več pomembnih premikov na nebu. Prva polovica meseca je bila zaznamovana z nekoliko počasnejšim tempom, z več dvomi in zapleti v komunikaciji, druga polovica pa naj bi prinesla več jasnosti in občutek, da se stvari končno premikajo naprej.

Pomemben trenutek nastopi okoli 18. marca, ko se zgodi mlaj v znamenju Rib. Ta astrološki trenutek astrologi pogosto opisujejo kot simbolično zapiranje starega poglavja. Gre za obdobje introspekcije, razmisleka in čustvenega čiščenja, ko ljudje lažje prepoznajo, kaj želijo pustiti za sabo. Ker se mlaj zgodi tik pred začetkom novega astrološkega cikla, ga mnogi vidijo kot zadnjo priložnost za umiritev, refleksijo in pripravo na nov začetek.

Oven bo zaprl retrogradni Merkur

Velik premik se po astroloških napovedih zgodi 20. marca, ko se konča retrogradno gibanje Merkurja in hkrati nastopi sezona Ovna, ki sovpada s spomladanskim enakonočjem. V astrološki simboliki ta trenutek predstavlja začetek novega astrološkega leta. Mediji poudarjajo, da ta kombinacija prinaša občutek “resetiranja” – komunikacija naj bi postala bolj jasna, odločitve lažje, projekti, ki so se prej ustavljali ali zapletali, pa naj bi dobili nov zagon.

V tem času ima pomembno vlogo tudi Venera, ki se giblje skozi znamenje Ovna. Astrologi pravijo, da tak položaj prinaša bolj neposredno in strastno energijo v odnose. Ljudje so lahko bolj pogumni pri izražanju čustev, hitreje se odločajo in pogosteje sledijo impulzu. Zaradi tega lahko v ljubezni pride do novih začetkov, a tudi do hitrih sprememb ali prelomov, če odnosi že nekaj časa stojijo na mestu.

Ribe bodo sprostile moč čustvene intuicije

Mars v Ribah hkrati prinaša nekoliko bolj čustveno motivirano energijo delovanja. Namesto hladne racionalnosti naj bi v tem obdobju ljudi bolj vodila intuicija. Astrologi poudarjajo, da je to čas, ko je smiselno poslušati notranji občutek in se odločati na podlagi tega, kar se zdi pravilno, tudi če ni povsem logično.

V tem obdobju pa bodo poleg omenjenih občutili največ premikov še Biki, Levi in Device, saj bo zanje druga polovica marca prinesla več priložnosti na področju kariere, financ ali osebnega razvoja. Slednje bo zanje odločilno tudi za prihajajoče poletne mesece.