Prihaja udarec usode za štiri astrološka znamenja, Uran v Dvojčkih prinaša sedem let pekla

Vstop Urana v znamenje Dvojčki označuje začetek dolgega in dinamičnega astrološkega cikla, ki bo trajal vse do leta 2033, največje spremembe pa prinaša za Dvojčki, Devica, Strelec in Ribi. Po astroloških razlagah gre za obdobje velikih sprememb na področju komunikacije, tehnologije in načina izmenjave informacij, kar napoveduje nekakšno novo ero.

Kljub temu bo nekaterim znamenjem ta tranzit prinesel napredek in nove priložnosti, drugi pa se bodo soočili z izzivi, nenadnimi preobrati in situacijami, ki jih bodo prisilile, da spremenijo svoje načrte in stališča.

Dvojčki

FOTO: Guido Mieth Getty Images

Za Dvojčki se začenja obdobje, v katerem se bo vse dogajalo hitro in intenzivno. Uran v njihovem znamenju prinaša vrsto sprememb, pa tudi nagnjenost k impulzivnim reakcijam. Možne so nenadne odločitve, konflikti in motnje v odnosih prav zaradi prenagljenosti in nepotrpežljivosti.

Devica

FOTO: Onoky - Fabrice Lerouge Getty Images

Devica vstopa v fazo nepredvidljivih situacij in pogostih sprememb načrtov. Tisto, kar bodo skrbno gradile, se lahko v kratkem času spremeni ali poruši, kar jih bo spravljalo iz ravnovesja. Največji izziv bo prilagajanje novim okoliščinam in hitrim reakcijam, kar jim sicer ne gre zlahka.

Strelec

FOTO: Anthony Harvie Getty Images

Strelec čaka eno zahtevnejših obdobij. Ta tranzit jim prinaša spremembe, ki bodo vplivale na njihove dolgoročne načrte in občutek stabilnosti. Opustiti bodo morali določene navade in življenje jemati bolj resno kot prej, saj bodo okoliščine pogosto nepredvidljive.

Ribi

FOTO: Lwa Getty Images

Za Ribi sledi obdobje čustvenih in življenjskih pretresov. Spremembe bodo prihajale nenadoma in jih prisilile, da ponovno premislijo o svojih odločitvah, odnosih in ciljih. Čeprav so po naravi intuitivne, bi zdaj lahko imele občutek negotovosti, saj se bodo težko prilagajale hitrosti dogajanja, poroča Informer.rs.