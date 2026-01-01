Prihaja volčja polna luna: tako bo vplivala na vaš znak

Prva polna luna novega leta, volčja luna, bo nastopila 3. januarja. Vzšla bo v znamenju raka ter pokazala, kako bolj zaupati ciljem in sanjam. To bo obdobje ponovnega povezovanja s sanjami, ki ste jih nekoč opustili, pomagala bo pri rasti in preobrazbi. Čeprav bo šlo za čustven prehod, bo ta deloval očiščevalno, pretekle napake bodo podlaga za učenje. Energija volčje polne lune bo simbolizirala zaključek ene in začetek nove zgodbe, piše Your tango.

Oven

Močna polna luna v raku vas bo opomnila, da je dom tam, kjer je vaše srce. To je prostor, kjer ste lahko resnično to, kar ste, in kjer se napolnite z ljubeznijo ter podporo bližnjih. Volčja luna vam bo pokazala, kako dati prednost smiselnim projektom, ki izhajajo iz vaše notranje stabilnosti. Čeprav vas sezona kozoroga usmerja k ambicijam in žene proti vrhu, vas hkrati opozarja, da morate upočasniti in energiji zemlje dovoliti, da vas okrepi. Odprla se bo možnost razreševanja zadreg iz preteklosti, sprave z drugimi in boljšega obvladovanja impulzivnosti. Pomembno bo, da boste ostali prisotni in poskrbeli zase.

Bik

Polna luna v raku vam bo prinesla veliko sodelovanj, saj vam bo njena energija omogočila sklepanje novih prijateljstev in krepitev obstoječih vezi. Obenem bo to zelo ugodno obdobje za vašo poklicno pot, saj vam bosta Mars in Saturn nudila podporo ter osvetljevala vaše ambicije. Ključno bo, da ne boste izgubili pozornosti in boste ostali povezani s svojimi cilji. To bo tudi zelo romantično obdobje. Če ste samski, boste lahko nekoga spoznali, tisti v razmerjih pa boste s partnerjem preživeli več kakovostnega časa.

FOTO: Chayanan/Gettyimages

Dvojčka

Če ste v zadnjem času zanemarjali finančne teme, vas bo ta polna luna znova postavila na pravo pot. Sezona kozoroga vam omogoča, lažje opravljanje del in načrtovanje. Dogajanje na nebu vam bo ponudilo vpogled v materialno stanje in vse, kar ste pridobili v zadnjih šestih mesecih. Ker bo Jupiter vse do sredine leta še naprej vplival na vaše finance, bo obstajal prostor za nadaljnjo rast. Hkrati boste deležni opozoril, da ne boste ravnali nepremišljeno in boste razvijali bolj praktične finančne navade.

Rak

Glavna tema te polne lune bo skrb zase. Vzeli si boste čas za razmislek o tem, kaj vas motivira in navdihuje. Polna luna v vašem znamenju vas bo spraševala, ali želite, dokler je Jupiter še vedno v raku, nadaljevati po poti uspeha. To bo obdobje, ko se bo pojavila želja po nadgradnji znanja in učenju novih veščin. Merkur v kozorogu vam bo dal več natančnosti in vam bo pomagal pri dolgoročnem načrtovanju. Gibanje planetov vam bo omogočilo tudi, da boste našli svoj glas.

Lev

Ključno bo povezovanje s sanjami. Učili se boste biti ponosni na svoje delo, in če boste vanj vložili veliko truda, boste lahko pričakovali priznanja. Polna luna v raku vam bo pokazala, da ni nič dokončno in da vedno obstajajo nove priložnosti za spremembe. Ta tranzit bo postavljal temelje za Jupitrov prihod v vaše znamenje, kar se bo zgodilo kasneje letos. Nekateri cikli se bodo zaključili, novi pa se bodo začeli, ko se boste v naslednjih šestih mesecih pripravljali na stopanje v ospredje.

Devica

Ta polna luna vas bo učila optimizma in vere vase. Odprti boste za učenje od prijateljev, kar vam bo pomagalo okrepiti samozavest. Pomemben del tega obdobja bo tudi preoblikovanje odnosa do samega sebe. Začeli si boste bolj zaupati in boste vstopali v novo poglavje, v katerem bo poudarek na krepitvi vaše mreže ljudi ter opuščanju odnosov, ki vam ne služijo več. Hkrati se boste učili postati sam svoj najboljši zaveznik.

FOTO: Zoff-photo/Gettyimages

Tehtnica

Luna in Jupiter se bosta srečala na najvišji točki vaše astrološke karte ter vam bosta pokazala, kako lahko učinkovito sodelujete z drugimi ter krepite vodstvene sposobnosti. Položaj Lune vam bo omogočil, da boste prepoznali in sprejeli svoje talente. Če ste v preteklosti zaradi vpliva Saturna v ovnu dvomili vase, vam bo ta tranzit pokazal, da ste pripravljeni prevzeti odgovornosti, ki ste se jim izogibali. To bo čas za pripravo in resno delo.

Škorpijon

Kot vodno znamenje boste volčjo polno luno občutili zelo intenzivno. Omogočila vam bo deljenje dragocenih idej z ljudmi, ki jih spoštujete. Lahko boste zaključili pomemben projekt ali se še bolj povezali s svojim delom oziroma študijem. Ustvarjalci boste občutili močnejšo povezavo z navdihom. To bo čas učenja in rasti, saj vam bo Jupitrova energija prinesla jasnost in globlje razumevanje.

FOTO: Gettyimages

Strelec

Polna luna v istem znamenju kot vaš vladar Jupiter vam bo prinesla močno energijo. Omogočila vam bo razmislek o tem, koliko ste zrasli v zadnjih šestih mesecih. Ta položaj Jupitra bo razsvetljujoč, a hkrati zahteven. Dojeli boste, da imate vsa orodja za premagovanje ovir, za boj za svoja prepričanja in za večje zaupanje vase. To bo čas opuščanja starega in oblikovanja nove poti. Vaša privlačnost bo okrepljena, sezona kozoroga pa vas vodi k iskanju lastnega mesta pod soncem.

Kozorog

Polna luna v raku vam bo pokazala, kaj je v ljubezni resnično pomembno. Če imate težave z izražanjem čustev do partnerja, vam bo ta pojav to omogočil. Luna vas bo opomnila, da ljubezen do drugih krepi tudi v zahtevnih obdobjih. Z Marsom v vašem znamenju bo uspeh močno v ospredju, vendar bo pomembno, da boste ohranili ravnovesje med kariero in zasebnim življenjem.

Vodnar

Ta polna luna vam bo prinesla prestrukturiranje vsakdana. Pokazala vam bo, kako delati pametneje in učinkoviteje. Okrepila bo tudi vašo čustveno inteligenco. Sodelovanje z drugimi bo ključno, prav tako razumevanje, kako izboljšati odnose in njihovo dinamiko v prihodnjih mesecih.

FOTO: Red-feniks/Gettyimages

Ribi

Sijaj polne lune vam bo odprl srce. Volčja luna vas bo opomnila, da morate v svoje življenje vključevati stvari, ki vam prinašajo srečo in veselje. Saturnov vstop v ovna bo kmalu poskrbel za svežo energijo. Leto bo prineslo nov začetek za spremenljiva znamenja, kar pomeni več trenutkov počitka po zaključenih obveznostih. To bo tudi odličen čas za ponovno povezovanje s starim projektom, ki ste mu nekoč namenjali veliko časa, a ste nato nanj nekoliko pozabili.