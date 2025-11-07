Prihaja zadnji letošnji retrogradni Merkur: rojeni v teh znakih pozor!

Zadnji retrogradni Merkur letos bo nastopil 9. in bo trajal do 29. novembra, a njegovi učinki so opazni že od 21. oktobra.

Ta retrogradnost, ki bo v znamenju drznega in resnicoljubnega strelca, prinaša spremembe perspektive, komunikacijske zaplete in nujen realističen pogled na stvari.

Ko se leto 2025 bliža koncu, Merkurjeva retrogradnost opominja, da jasnost pogosto pride šele po kaosu, to pa so znamenja, na katera bo najbolj vplival.

Dvojček

Merkur, vaš vodilni planet, vas močno zaznamuje, zato vsaka njegova retrogradnost na vas vpliva posebej intenzivno. Tokrat se njegova energija usmerja na področje odnosov, zato bodo v središču pozornosti partnerstva in komunikacija.

Lahko pride do nesporazumov, vendar ti niso naključni, namenjeni so temu, da razkrijejo globlje resnice o tem, kako se povezujete z drugimi.

Če ste se v zadnjem času izogibali iskrenim pogovorom ali potiskali svoja čustva na stran, tega ne boste več mogli početi. Vesolje vas spodbuja k iskrenosti, da govorite iz srca in brez strahu.

Do konca tega retrogradnega obdobja boste dobili jasnejši občutek, kdo v resnici sodi v vaše življenje in kaj pomeni pravo ravnovesje v vaših najbližjih odnosih.

FOTO: Nikkimeel/Gettyimages

Devica

Tako kot pri dvojčkih je Merkur tudi vaš vladar, zato njegovo navidezno vzvratno potovanje močno vpliva na vaše misli, navade in vsakdanjik. Tokrat se pozornost usmerja navznoter, k vašemu odnosu do sebe, odgovornosti in počitka.

Če vas izčrpavata preobremenjen urnik in pretirana samokritičnost, bo ta retrogradni cikel priložnost, da ponovno premislite, kaj vam res koristi. Morda se bodo vrnile stare navade ali obveznosti, ki zahtevajo, da nanje pogledate z nove perspektive.

Prava preobrazba pride takrat, ko se opusti potreba po popolnosti in se začne zaupati intuiciji. Ko se bo Merkur ponovno obrnil v gibanje naprej, boste bolj umirjeni, zbrani in pripravljeni na trajne, uravnotežene spremembe.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

To obdobje osvetljuje vaše finančno področje in občutek osebne vrednosti. Denar, premoženje in občutek varnosti bodo lahko nekaj časa v primežu negotovosti, a to je priložnost, da razmislite, kaj vam zares daje oporo.

Morda ste v zadnjem času preveč energije vlagali v zunanje dosežke ali potrditve drugih. Merkurjev obrat vas vabi, da pogledate globlje in se soočite z morebitnimi strahovi glede pomanjkanja ali samostojnosti.

Do konca novembra boste verjetno videli jasnejšo sliko, kako naprej, in boste stopili na pot, ki temelji na vaši notranji moči in lastnih vrednotah.

Ključno bo ostati prilagodljivi in zaupati procesu sprememb, ki vodijo k večji stabilnosti.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Strelec

Retrogradni Merkur se tokrat zadržuje v vašem znamenju, zato bo njegov vpliv še posebej oseben. Pod drobnogledom bodo vaša identiteta, cilji in življenjska usmeritev. Morda vas bosta spremljala nemir ali dvom v prihodnost, toda prav v tem se skriva možnost za rast in preobrazbo.

Vesolje vas spodbuja k upočasnitvi koraka in razmisleku, preden se podate v novo avanturo. Če se počutite nerazumljeni ali negotovi glede svojih odločitev, ne skrbite, ko se bo zmeda razblinila se bo vrnila jasnost.

Retrogradni Merkur vam prinaša priložnost za ponovni stik s seboj, in pogoje da se ponovno povežete s svojo pristnostjo in na novo opredelite, kaj zares pomeni uspeh.

Do začetka decembra boste modrejši, prizemljeni in pripravljeni na nov, močnejši življenjski cikel, piše portal www.horoscope.com.