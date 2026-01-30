Prihajajo nove tehnike zdravljenja

S prehajanjem transaturnovcev v nova znamenja se spreminja družbena klima in se začenja veliko sprememb, novosti. Plutonovo potovanje po vodnarju nam je vsak dan bolj domače, njegove danosti, med drugim umetna inteligenca, postajajo nekaj vsakodnevnega. Seveda nas tudi skrbi, ker vemo, da ima veliko moč, a se zdi, da smo se tej novosti odprli. V ponedeljek, 26. 1., je prestopil v novo znamenje Neptun. Ta prehod se zdi še bolj pomemben, kajti vstopil je v ovna, prvo znamenje zodiaka, kar predstavlja nov začetek, nov krog. Neptun je po ovnu potoval med letoma 1862 in 1875.

V umetnosti prinaša bolj hitre, intenzivne oblike ustvarjanja. Ne le da se bodo filmi skrajšali in bodo bolj realistični, dobili bodo posebno noto intenzivnosti in hitrosti, tudi drugje v umetnosti, najbolj glasbeni in likovni, bomo odkrivali nove načine, sredstva, da bosta hitrejši, impulzivni. Ob njegovem prejšnjem prehodu prek ovna se je rodil impresionizem. Neptun je tudi zdravstvo, tako bo tu veliko novosti, novih principov, ker se Neptun v prihodnjih letih veže na Uran, to še bolj nakazuje nove tehnike odkrivanja bolezni in zdravljenja.

Moderna informatika in tehnologija bosta vplivali na novosti in spremembe, vezane na medicino, kemijo, farmacijo, izdelavo umetnih materialov ... FOTO: 3000ad/Getty Images

Neptun je tudi duhovnost – v tem času se lahko rodi novo duhovno gibanje, ki deluje aktivno, bojevito in prodorno, lahko agresivno. Ker je oven povezan s prevoznimi sredstvi, jih Neptun dela mistične, povezane z zasloni, ker je v to vpet še Uran iz dvojčkov, lahko imamo prevozna sredstva, ki letijo, a niso letala in se jih uporablja za gibanje. Ko gre za vojne, so z Neptunom te na podlagi ideologij, verske ali energijske. Tudi kemiji vlada Neptun. Z ovnom se ta lahko prenovi, postavljajo se določena pravila, uvedejo novosti, enako velja za cepiva, ki bodo nova, drugačna. Kemija je vpletena v avtomobilizem, morda v smislu novih energentov, da se dela baterije (Uran) iz novih elementov, z drugačnimi kemičnimi reakcijami kot doslej.

Če pogledamo, s kom se bo Neptun povezoval, dobimo jasnejšo sliko. Najprej bo v novem znamenju naredil konjunkcijo s Saturnom 20. 2. Ta nas plaši od lanske pomladi in je klic k temu, da razpadejo sistemi, ki ne delujejo več, da se postavi nova struktura na njihovo mesto. Pri tem smo lahko obremenjeni, negotovi in prestrašeni, a dolgoročno se skozi te rošade pripravlja prostor za novo, stabilnejšo družbo. Tudi Uran, torej moderna informatika in tehnologija, bo vplival na novosti in spremembe, vezane na Neptun – medicina, kemija, farmacija, izdelava umetnih materialov, umetnost in duhovnost bodo močno pobarvani s spremembami na ravni informatike, elektronike, elektrotehnike ... Tudi Pluton se povezuje z Neptunom. Na to vez smo navajeni, saj je bila aktivna v obdobjih 1949–1958 in 1974–1987. Večinoma je vezana na reklame in manipulacijo, ki jo ta nosi, hkrati na veliko moč zdravil in farmacije, tako realno kot finančno.