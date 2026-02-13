Prihodnji aspekti Saturna v ovnu

Po februarski konjunkciji z Neptunom bo 28. 3. sekstil Saturna in Plutona. Čeprav je spodbuden, se povezujeta dve naporni energiji in se bo družbeno marsikaj uveljavljalo s pritiski, surovostjo, brezkompromisno, na manj človeški način. Zasebno vzdržimo svoje negativne plati, jih prenesimo.

Temu sledijo spodbudni družbeni trigoni Jupitra in Saturna, prvi 31. 8. 2026, drugi 3. 4. 2027, zadnji 12. 7. 2027. Ker so ognjeni, bo veliko akcije, dinamike za večjo pravico, bolj urejeno zakonodajo. Jupiter predstavlja pravičnost, zakone, Saturn državo, red, sistem, tako se bo zaradi pritiskov dogajal pomemben popravek družbenega, da bi postal bolj pošten. Povezavo Saturna in Jupitra povezujemo z zahodnim svetom, tu bo večja volja stvari postaviti v red bolj pravično.​

Inkonjukciji Jupitra in Saturna bosta 13. 11. 2027 in 25. 2. 2028. Več bo izzivov, povezanih s tem, kako ohranjati poštenost v sistemih, pritisk na zahodni svet bo večji. Sledi kvadrat Saturna na Lunina vozla 5. 4. 2028, ki prinese delu sveta več skrbi, upornike ali uporniški duh, trpljenje množic. Prehodi planetov v novo znamenje močno barvajo realnost našega življenja. Pri Saturnu v ovnu bo ogenj direktno ali posredno del problema. Obstaja večja verjetnost požarov v teh dveh letih, po drugi strani je požar preneseno lahko vezan na vladajoče, ki vladajo z jezo, brez občutka, grobo.