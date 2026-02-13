  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Prihodnji aspekti Saturna v ovnu

Lahko računamo, da bo ogenj del problema. Obstaja večja verjetnost požarov.
Prehodi planetov v novo znamenje močno barvajo realnost našega življenja. FOTO: Forplayday/Getty Images
Prehodi planetov v novo znamenje močno barvajo realnost našega življenja. FOTO: Forplayday/Getty Images
Joy Lotos
 13. 2. 2026 | 05:10
1:55
A+A-

Po februarski konjunkciji z Neptunom bo 28. 3. sekstil Saturna in Plutona. Čeprav je spodbuden, se povezujeta dve naporni energiji in se bo družbeno marsikaj uveljavljalo s pritiski, surovostjo, brezkompromisno, na manj človeški način. Zasebno vzdržimo svoje negativne plati, jih prenesimo.

Temu sledijo spodbudni družbeni trigoni Jupitra in Saturna, prvi 31. 8. 2026, drugi 3. 4. 2027, zadnji 12. 7. 2027. Ker so ognjeni, bo veliko akcije, dinamike za večjo pravico, bolj urejeno zakonodajo. Jupiter predstavlja pravičnost, zakone, Saturn državo, red, sistem, tako se bo zaradi pritiskov dogajal pomemben popravek družbenega, da bi postal bolj pošten. Povezavo Saturna in Jupitra povezujemo z zahodnim svetom, tu bo večja volja stvari postaviti v red bolj pravično.​

Inkonjukciji Jupitra in Saturna bosta 13. 11. 2027 in 25. 2. 2028. Več bo izzivov, povezanih s tem, kako ohranjati poštenost v sistemih, pritisk na zahodni svet bo večji. Sledi kvadrat Saturna na Lunina vozla 5. 4. 2028, ki prinese delu sveta več skrbi, upornike ali uporniški duh, trpljenje množic. Prehodi planetov v novo znamenje močno barvajo realnost našega življenja. Pri Saturnu v ovnu bo ogenj direktno ali posredno del problema. Obstaja večja verjetnost požarov v teh dveh letih, po drugi strani je požar preneseno lahko vezan na vladajoče, ki vladajo z jezo, brez občutka, grobo. 

Več iz teme

SaturnplanetJupiterastrologijakonjunkcijanegativnostživljenjeenergijaduhovnost
ZADNJE NOVICE
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SMER

Legendarna slovenska skupina z novim singlom

Slovenska skupina z izrazito pop usmerjenim projektom odpira novo poglavje ustvarjanja
13. 2. 2026 | 07:30
07:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Nove podrobnosti o pokolu v šoli: osumljenka naj bi pred napadom storila to

18-letnica pred pokolom na šoli doma ustrelila mamo in brata.
13. 2. 2026 | 07:20
07:10
Šport  |  Odmevi
OLIMPIJSKE IGRE

Alkohol je med slovenskim slavjem pri Medvedu naredil svoje

Odločitev je padla še isti dan, ko je vodstvo prejelo obvestilo o dogodku, ki je pretresel finsko skakalno reprezentanco.
Miha Šimnovec13. 2. 2026 | 07:10
07:00
Razno
VRAŽEVERJE

Petek trinajsti tik pred valentinovim: ali res prinaša nesrečo v ljubezni

Dan pred praznikom zaljubljencev je za mnoge zlovešč dan, ki lahko prinese nesrečo. V posameznem letu je petek, 13., najmanj enkrat in največ trikrat, tako bo tudi letos.
13. 2. 2026 | 07:00
06:50
Novice  |  Slovenija
PUST

Krof že za 34 centov

Klasika so z marmeladnim nadevom, tisti z bolj neobičajnimi nadevi so dražji, prav tako je ocvrta sladica dražja v slaščičarnah.
13. 2. 2026 | 06:50
06:47
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Umrl nogometaš (28), katerega zgodba je vse globoko ganila: poročil se je 48 ur po diagnozi

Bil je oče dveh otrok.
13. 2. 2026 | 06:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki