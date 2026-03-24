HOROSKOP

Privlačni, a čustveno nedostopni: najbolj skrivnostni ljubimci zodiaka

Astrologi trdijo, da so rojeni v petih astroloških znakih velika uganka.
M. Fl.
 24. 3. 2026 | 06:00
3:36
A+A-

Rojeni v petih astroloških znakih so po mnenju astrologov najbolj skrivnostni ljubimci. Čeprav na prvi pogled delujejo odprto, se je do njihovih najglobljih skrivnosti težko odkopati. V odnosu z njimi je vedno več vprašanj kot odgovorov, a prav v tem se skriva njihova največja moč in magnetna privlačnost. Lahko so ob vas leta, delijo z vami življenje, posteljo, čustva in načrte, a kljub temu nikoli ne boste o njih izvedeli vsega. Kot da bi celo v najintimnejših trenutkih med vami stal nevidni zid. Vse to velja za sledeče astrološke znake.

Dvojček

Dvojčki ustvarjajo iluzijo popolne preglednosti. Veliko govorijo, se šalijo, delijo nasvete in zdi se, da jih je enostavno spoznati. Toda to je le vrh ledene gore. Za poplavo besed se skriva globina, ki je niso vedno pripravljeni razkriti  niti sebi. Svoja prava čustva pogosto skrivajo za ironijo ali nenadno hladnostjo. En dan so angažirani in čustveni, naslednji dan odmaknjeni in nedostopni. Zaradi spremenljive narave skoraj nikoli ni mogoče biti prepričan, katera različica je pred vami.

Vodnar

Vodnarji slovijo po odprtosti in sposobnosti izražanja čustev. Kot partnerji so lahko nežni in pozorni, a vedno ohranjajo čustveno razdaljo. Tudi v najglobljih odnosih vztrajajo pri pravici do zasebnega prostora, kamor drugi nimajo dostopa. Njihove misli se pogosto vrtijo okoli prihodnosti ali vzporedne resničnosti. Tudi kadar so z nekom zelo blizu občutek, da je del njih vedno nekje drugje, ostaja.

Škorpijon

Ne glede na uspešnost zveze ima škorpijon vedno zaklenjeno sobo, kamor tudi ljubljena oseba ne more vstopiti. Rojeni v tem znaku so lahko neverjetno odprti, delijo vsa doživetja in strahove, a najranljivejše dele duše imajo pod ključem. Njihovi resnični motivi, temne plati in notranji demoni ostajajo zaprti in zaradi te nedostopnosti izjemno privlačni. Tudi če se zdi, da je treba le še malo časa, da bi jih popolnima spoznali, se motite.

Kozorog

Na prvi pogled kozorog redko deluje skrivnostno. Zdi se miren, zanesljiv in razumevajoč, a prav tu se skriva trik. Za zunanjo umirjenostjo in razumskostjo se skrivajo globoka, včasih protislovna čustva, ki jih niso vajeni pokazati. Rojeni v tem znaku so strastni ljubimci in zelo predani partnerji, a izvedeli boste le droben del vsega, kar se dogaja v njih. Pogosto so osredotočeni na svoje cilje, skrbi ali načrte in nikogar ne spustijo povsem blizu.

Ribe

Ribe plavajo na meji med resničnostjo in domišljijo. Partnerju lahko ponudijo nežnost, čustveno globino in občutek popolne varnosti. Vendar njihova mehkoba pogosto skriva velike skrivnosti. Medtem ko svetu prikazujejo romantično podobo, previdno varujejo svoje rane, strahove in temne plati. Tudi ko izražajo ljubezen se zdi, da del svoje duše puščajo v drugi dimenziji, kamor nihče razen njih ne more vstopiti. Njihov pogled pogosto razkriva rahlo žalost in melanholijo, zaradi česar so še posebej privlačne in nekoliko nedostopne, piše portal Žena.rs.

