Prižgimo sveče: simbolizirajo svetlobo, mir in praznovanje

Sveče že tisočletja simbolizirajo svetlobo, mir in praznovanje. Njihov topli plamen ustvarja prijetno vzdušje, pomaga pri sproščanju in je odlična spremljava meditaciji ali večernemu počitku. Vsaka prispeva k prijetnejšemu vzdušju, še posebno tiste iz naravnega voska, odišavljene z eteričnimi olji. Dobro je vedeti, da številne običajne parafinske sveče pri gorenju sproščajo snovi, ki niso najbolj prijazne do zdravja, zato je bolje izbrati sojine ali čebelje z naravnimi dišavami.

Hkrati zmanjšajmo uporabo elektronskih naprav, če želimo, da nas podpira energija prostora, v katerem smo. Elektronske naprave pomembno vplivajo na vzdušje v domu: če je televizija ves čas prižgana, prostor napolnijo zvoki, novice in vsebine, ki lahko vplivajo na naše razpoloženje. Zato je dobro, da smo pozorni, kaj gledamo in koliko časa preživimo pred zasloni. Raziskave kažejo povezavo med dolgotrajnim gledanjem televizije in večjim tveganjem za razvoj depresije. To ne vpliva le na naše počutje, temveč tudi na energijo doma. Namesto tega si vzemimo več časa za pogovor, glasbo, branje ali skupne trenutke.